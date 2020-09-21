Бывший футболист донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук, который выступал за "горняков" под руководством Мирчи Луческу, в эфире программы "Великий футбол" пошутил о возможном выходе "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов.

"Если Луческу выведет "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов, то ту скульптуру, которая накрыта полотном на базе "Шахтера", Игорь Суркис выкупит у Сергея Палкина (гендиректор ФК "Шахтер")", – сказал Шевчук.

Как известно, донецкий "Шахтер" изготовил памятник в честь 75-летия своего легендарного тренера Мирчи Луческу, но передумал его открывать после того, как румынский специалист перешел в "Динамо".

После этого памятник в виде лавки с сидящим на ней румынским специалистом был спрятан подальше от главного помещения тренировочной базы.

Напомним, в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" с помощью оборонительной тактики обыграло "АЗ Алкмар" из Нидерландов со счетом 2:0.