Если Луческу выведет "Динамо" в ЛЧ, Суркис выкупит у "Шахтера" его скульптуру, – Вячеслав Шевчук
Сейчас памятник Мистеру стоит накрытый полотном на тренировочной базе.
Бывший футболист донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук, который выступал за "горняков" под руководством Мирчи Луческу, в эфире программы "Великий футбол" пошутил о возможном выходе "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов.
"Если Луческу выведет "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов, то ту скульптуру, которая накрыта полотном на базе "Шахтера", Игорь Суркис выкупит у Сергея Палкина (гендиректор ФК "Шахтер")", – сказал Шевчук.
Как известно, донецкий "Шахтер" изготовил памятник в честь 75-летия своего легендарного тренера Мирчи Луческу, но передумал его открывать после того, как румынский специалист перешел в "Динамо".
После этого памятник в виде лавки с сидящим на ней румынским специалистом был спрятан подальше от главного помещения тренировочной базы.
Напомним, в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" с помощью оборонительной тактики обыграло "АЗ Алкмар" из Нидерландов со счетом 2:0.