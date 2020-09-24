Луческу о победе над "Гентом": "Динамо" уже сейчас должно готовиться к ответной игре

Наставник киевлян рассказал, что был доволен, как его команда начала матч, однако и отдал должное сопернику.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после победы над бельгийским "Гентом" в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов заявил, что уже сейчас его команде необходимо готовится к ответной игре.

Об этом сообщается на сайте киевского клуба.

"Как я ранее и говорил, главное в этой игре – результат, и им я очень доволен. Впереди у нас еще ответная игра, и мы должны уже начинать готовиться к ней, – приводит слова Луческу пресс-служба киевлян.

Наставник "Динамо" добавил, что был доволен, как его команда начала матч, однако и отдал должное сопернику.

"Сегодня мы начали очень хорошо, забили быстрый мяч, и я надеялся, что нам удастся забить и второй, и третий гол. Но, к сожалению, мы упустили нити игры, и соперники, поймав кураж, создали давление на наших защитников и заработали стандарт, с которого и отыгрались в первом тайме", – сказал Луческу.

Главный тренер "Динамо" также отметил высокий накал игры.

"Игра была быстрой, в том числе из-за того, что поле было скользкое, было много контактной борьбы, поэтому я решил ничего не менять в перерыве, а сделать замены во втором тайме, поскольку очень тяжело входить в такую игру", – сказал Луческу.

Напомним, киевское "Динамо" в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов обыграло на выезде бельгийский "Гент" со счетом 2:1.