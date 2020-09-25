"Колос" уступил хорватской "Риеке" 2:0, а "Десна" проиграла немецкому "Вольфсбургу" с таким же счетом.

В четверг, 24 сентября, состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в которых играли "Десна" из Чернигова и "Колос" из села Ковалевка Киевской области.

Обе украинские команды проводили свои матчи на выезде из-за коронавируса, а победитель определялся по итогам одной встречи.

"Десна" играла в Германии против "Вольфсбурга" и проиграла со счетом 2:0. Немецкие футболисты открыли счет на 16-й минуте первого тайма. Во втором тайме "Десна" осталась в меньшинстве после удаления эстонского нападающего Йоонаса Тамма. На второй компенсированной минуте матча "Вольфсбург" забил второй гол.

"Колос" в Хорватии играл против "Риека". Основное время поединка завершилось без голов. Во втором экстра-тайме, на 102-й минуте "Риека" забил первый гол, а на 115-й минуте удвоил преимущество. В итоге – 2:0 в пользу хорватского клуба, и дальше проходит именно он.

В Лиге Европы остается еще один украинский клуб – луганская "Заря". Она вступит в борьбу за трофей на более поздней стадии турнира.

Напомним, киевское "Динамо" в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов обыграло на выезде бельгийский "Гент" со счетом 2:1.