"Шахтер" в полном составе уходит на самоизоляцию: у игроков и сотрудников клуба выявлен коронавирус

Андрей Пятов и Тарас Степаненко пропустят ближайшие матчи сборной Украины против Франции, Германии и Испании.

Футбольный клуб "Шахтер" объявил, что в полном составе уходит на самоизоляцию, после обнаружения коронавируса у голкипера команды Андрея Пятова и полузащитника "горняков" Тараса Степаненко.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"После матча "Десна" – "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала "оранжево-черных" оказались положительными", – говорится в сообщении.

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По предписанию курирующего клуб санитарного врача, в понедельник и четверг футболисты и персонал команды пройдут дополнительное тестирование.

"Клубом предприняты все необходимые меры… В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия", – говорится в сообщении.

Отметим, в матче с черниговской "Десной", Пятов вышел в старте "Шахтера", а Степаненко появился на поле после перерыва.

Таким, образом, Андрей Пятов и Тарас Степаненко пропустят ближайшие матчи сборной Украины против Франции, Германии и Испании.

Напомним, в воскресение, 4 октября, "Шахтер" в рамках пятого тура чемпионата Украины играл против черниговской "Десны". Результат матча ничейный - 2:2 .