В связи со вспышкой коронавируса в донецком клубе, тренерский штаб вызвал в расположение команды новичков.

Сборная Украины по футболу отправилась в Париж на товарищеский матч против Франции, который состоится 7 октября в 22:10 по киевскому времени. В связи с уходом игроков "Шахтера" на самоизоляцию после обнаружения коронавируса у Андрея Пятова и Тараса Степаненко, главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко назвал новую заявку команды на матч, куда вошел 21 футболист.

Об этом информирует пресс-служба Украинской ассоциации футбола

В связи со вспышкой коронавируса в донецком клубе в составе команды не будет Андрея Пятова, Тараса Степаненко, Николая Матвиенко, Виктора Коваленко, Марлоса и Жуниора Мораеса.

Тренерский штаб вызвал в расположение команды вратаря "Александрии" Юрия Панькива, хавбека "Динамо" Владимира Шепелева, а также дебютантов Ефима Коноплю, Александра Зубкова и Илью Забарного.

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Ранее из-за травм сборная Украины потеряла Александра Зинченко, Евгения Коноплянку, Владислава Супрягу, Сергея Кривцова, Виталия Буяльского и Сергея Болбата.

Таким образом, на матч с Францией заявлены:

Вратари: Андрей Лунин (Реал), Георгий Бущан (Динамо), Юрий Панькив (Александрия)

Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все - Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Евгений Чеберко (ЛАСК), Игорь Пластун (Гент), Ефим Конопля (Десна)

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - Динамо), Руслан Малиновский (Аталанта), Евгений Макаренко (Кортрейк), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - Ференцварош)

Нападающий: Роман Яремчук (Гент)

После товарищеского матча с Францией 7 октября, Украина примет 10 октября на НСК "Олимпийский" Германию, а через три дня – Испанию.

Напомним, в воскресенье вечером, 4 октября, футбольный клуб "Шахтер" объявил, что в полном составе уходит на самоизоляцию, после обнаружения коронавируса у голкипера команды Андрея Пятова и полузащитника "горняков" Тараса Степаненко после матча чемпионата Украины с черниговской "Десной".