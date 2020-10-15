Ломаченко - Лопесу: В Украине, если ты кого-то оскорбляешь, то можешь получить по лицу

Обладатель титулов WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко накануне объединительного боя с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом заявил, что намерен в ринге заставить американца ответить за все оскорбительные слова, произнесенные в его адрес.

Об этом пишет Ring TV.

"У меня дома, если ты оскорбляешь кого-то, то можешь получить по лицу и нарваться на уличную драку. И после этого ничего не будет. Если ты кого-то побил, то просто уходишь оттуда", – заявил Ломаченко.

Он добавил, что на у него на родине люди не такие болтливые.

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"Здесь, в США, все совершенно по-другому. У меня на родине люди не такие болтливые. Они знают, что будут отвечать за свои слова. Если бы мы были в моей стране, Лопес бы быстро понял, что нельзя раскрывать рот", – сказал Ломаченко.

Украинский боксер заявил, что не намерен жалеть своего соперника в ринге.

"Если у меня будет возможность причинить ему боль, я ею воспользуюсь. Лопес – хороший панчер. У него есть отличная скорость, IQ. Он молод и голоден, но я попытаюсь держать его под водой столько, сколько смогу обойтись без воздуха", – сказал Ломаченко.

Объединительный поединок Ломаченко - Лопес пройдет в ночь с 17 на 18 октября. Встреча состоится в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.

Напомним, украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач заявил, что хотел бы, чтобы его соотечественник, Василий Ломаченко, проиграл в предстоящем бою Теофимо Лопесу. Отметим, что Редкач и Ломаченко конфликтуют между собой. Недавно Иван рассказал, что Ломаченко толкнул его в церкви с матом.