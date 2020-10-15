Зеленский наградил ветеранов "Динамо" по случаю 45-й годовщины победы в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА

Зеленский наградил ветеранов "Динамо" по случаю 45-й годовщины победы в...

Фото: пресс-служба президента

"Такой большой победы в Украине никогда не было",  – сказал президент.

По случаю 45-й годовщины победы киевского "Динамо" в Кубке обладателей кубков и Суперкубкe УЕФА сезона 1974/75 годов президент Украины Владимир Зеленский на клубной базе в Конча-Заспе встретился с выдающимися игроками команды.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поблагодарил ветеранов "Динамо", которые в 1975 году под руководством Валерия Лобановского завоевали Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

"Такой большой победы в Украине никогда не было",  – сказал Зеленский.

Зеленский наградил ветеранов Динамо

Он вручил государственные награды выдающимся игрокам футбольного клуба.

"Самое главное  – то, что вы сделали 45 лет назад. Это и есть большая награда",  – сказал глава государства.

Зеленский наградил ветеранов Динамо

Зеленский наградил ветеранов Динамо

"Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом – чего сегодня очень не хватает – возможно только через такие легендарные победы",  – добавил он.

Зеленский наградил ветеранов Динамо

Зеленский также поздравил сборную команду Украины с победой над сборной Испании в матче Лиги наций.

Зеленский наградил ветеранов Динамо

Представители ФК "Динамо" подарили главе государства мячи с автографами и фотографиями игроков команды и ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов клуба.

Зеленский наградил ветеранов Динамо

Участники встречи также посмотрели видеоролик, посвященный выдающимся успехам ФК "Динамо".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского нападающего испанского клуба "Альбасете" Романа Зозулю орденом "За заслуги" III степени.