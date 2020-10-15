"Такой большой победы в Украине никогда не было", – сказал президент.

По случаю 45-й годовщины победы киевского "Динамо" в Кубке обладателей кубков и Суперкубкe УЕФА сезона 1974/75 годов президент Украины Владимир Зеленский на клубной базе в Конча-Заспе встретился с выдающимися игроками команды.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поблагодарил ветеранов "Динамо", которые в 1975 году под руководством Валерия Лобановского завоевали Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

"Такой большой победы в Украине никогда не было", – сказал Зеленский.

Он вручил государственные награды выдающимся игрокам футбольного клуба.

"Самое главное – то, что вы сделали 45 лет назад. Это и есть большая награда", – сказал глава государства.

"Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом – чего сегодня очень не хватает – возможно только через такие легендарные победы", – добавил он.

Зеленский также поздравил сборную команду Украины с победой над сборной Испании в матче Лиги наций.

Представители ФК "Динамо" подарили главе государства мячи с автографами и фотографиями игроков команды и ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов клуба.

Участники встречи также посмотрели видеоролик, посвященный выдающимся успехам ФК "Динамо".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского нападающего испанского клуба "Альбасете" Романа Зозулю орденом "За заслуги" III степени.