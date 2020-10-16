Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин, которого УЕФА отстранила на один год от всех соревнований за допинг, в ноябре начнет тренировки. Об этом сам футболист рассказал в интервью Footballhub.

"Я уже в следующем месяце начну тренироваться. Подтянул свои слабые стороны. Главное, когда я выйду на поле первый раз после дисквалификации, не получить красную, и не уйти через 5 минут после выхода", – сказал Беседин.

Он также рассказал, что ситуация, в которую он попал, многому его научила.

"С одной стороны, это золотое время, а с другой – очень обидно. Вдвойне обидно, что ты тут никаким боком. Это жизнь. Я точно знаю, что если бы я не смог пройти это время, я бы не попал в эту ситуацию. Бог дает такие трудности только тем, кто может их пройти", – сказал футболист.

Он также рассказал о своих увлечениях, в частности, что ему нравится скоростная езда, как на автомобилях, так и на мотоциклах.

"Мотоциклы? Когда езжу по городу на машине, то мимо окон пролетают мотоциклисты, только один звук слышно. Я их называю "хрустики". На машине хоть какие-то шансы есть, а на мотоцикле их нет. Если ты едешь 200 км/ч, и тебе под колесо попадает камешек, шансов нет. А скорость это очень опасная штука, плюс нам нельзя по контракту. Это очень травмоопасно, а меня дома дети ждут", – сказал Беседин.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил от всех соревнований игрока киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина на один год. После матча Лиги Европы против шведского "Мальме" в прошлом году Артем Беседин провалил допинг-тест. Изначально украинскому нападающему грозила дисквалификация до четырех лет.