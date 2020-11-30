Команды-однодневки,
хейтеры и карма
История игрока, который прошел путь от поп-звезды до изгоя и обратно
Команды-однодневки,
хейтеры и карма
История игрока, который прошел путь от поп-звезды до посмешища и обратно
Команды-однодневки,
хейтеры и карма
История игрока, который
прошел путь от поп-звезды
до посмешища и обратно
Проект Twelve – это 12 историй про 12 значительных людей в украинском киберспорте. Про тех, кто создал фундамент украинской индустрии и представил ее на мировой арене. Мы расскажем, как выглядит киберспорт изнутри, сколько времени занимают тренировки и с каким сложностями сталкиваются даже настоящие чемпионы. Пятым материалом цикла стала история Ильи Lil Ильюк. Проект был инициирован компанией Parimatch, которая регулярно проводит множество ярких активностей и турниров и по праву считается ведущим букмекером в киберспорте.
Проект Twelve – это 12 историй про
12 значительных людей в украинском
киберспорте. Про тех, кто создал
фундамент украинской индустрии
и представил ее на мировой арене.
Мы расскажем, как выглядит
киберспорт изнутри, сколько
времени занимают тренировки
и с каким сложностями сталкиваются
даже настоящие чемпионы.
Пятым материалом цикла стала
история Ильи Lil Ильюк.
Проект был инициирован компанией
Parimatch, которая регулярно проводит
множество ярких активностей
и турниров и по праву
считается ведущим
букмекером в киберспорте.
Три года назад Илья Lil Ильюк в составе Virtus.pro выиграл один из крупнейших и самых престижных турниров в Dota 2 - ESL One Hamburg 2017. Его называли одним из лучших игроков на своей позиции в мире, он занимал высокие места на мейджорах и был одним из фаворитов The International. Он мог позволить себе колкие высказывания в твиттере, едкие шутки в интервью и треш-ток, подогревавший интерес к его личности и к его команде.
Но в феврале 2018 года его выгнали из состава VP. С тех пор его карьера пошла под откос. Вместо мейджоров - онлайн-турниры, вместо крупных тегов - стаки, которые живут несколько недель. Только совсем недавно, когда Lil попал в Hellraisers, поклонники заговорили о его возвращении.

Теперь Илья сам рассказывает, через что он прошел и чему научился за два года скитаний по регионам и командам.
Три года назад Илья Lil Ильюк в составе Virtus.pro выиграл один из крупнейших и самых престижных турниров в Dota 2 - ESL One Hamburg 2017. Его называли одним из лучших игроков на своей позиции в мире, он занимал высокие места на мейджорах и был одним из фаворитов The International. Он мог позволить себе колкие высказывания в твиттере, едкие шутки в интервью и треш-ток, подогревавший интерес к его личности и к его команде.
Но в феврале 2018 года его выгнали из состава VP. С тех пор его карьера пошла под откос. Вместо мейджоров - онлайн-турниры, вместо крупных тегов - стаки, которые живут несколько недель. Только совсем недавно, когда Lil попал в Hellraisers, поклонники заговорили о его возвращении.

Теперь Илья сам рассказывает, через что он прошел и чему научился за два года скитаний по регионам и командам.
Помню, как мы с Virtus.pro выиграли ESL Hamburg. Было прикольно стоять на стадионе, поднимать кубок и чтобы на тебя сыпались конфетти. Это было круто, и, наверное, это самое запоминающееся.

А еще помню, как мы играли на The international против Liquid. Первая карта - 100 минут, проиграли. Я чувствовал, что переживаю я, переживают ребята, что что-то пошло не так. И каждый раз, когда в таком важном матче ты отдаешь первую карту, ты думаешь, как сейчас проиграешь вторую и поедешь в гостиницу смотреть остальные игры. Но мы вышли на улицу, пообщались, пикнули героев, которые мне казались хуже, но оказалось, что этой стратегией очень легко выиграть. Счет 1-1, третья решающая. Я помню эти эмоции и чувства. Как в начале я стал расшатывать карту на Слардаре, как у нас был пик намного лучше и мы должны были побеждать. Но это The International, люди вкладывают очень много эмоций и переживаний, не могут сфокусироваться на игре. Мы проиграли эту серию и было обидно. Но это те эмоции, ради которых ты в принципе играешь в доту.
Помню, как мы с Virtus.pro выиграли ESL Hamburg. Было прикольно стоять на стадионе, поднимать кубок и чтобы на тебя сыпались конфетти. Это было круто, и, наверное, это самое запоминающееся.

А еще помню, как мы играли на The international против Liquid. Первая карта - 100 минут, проиграли. Я чувствовал, что переживаю я, переживают ребята, что что-то пошло не так. И каждый раз, когда в таком важном матче ты отдаешь первую карту, ты думаешь, как сейчас проиграешь вторую и поедешь в гостиницу смотреть остальные игры. Но мы вышли на улицу, пообщались, пикнули героев, которые мне казались хуже, но оказалось, что этой стратегией очень легко выиграть. Счет 1-1, третья решающая. Я помню эти эмоции и чувства. Как в начале я стал расшатывать карту на Слардаре, как у нас был пик намного лучше и мы должны были побеждать. Но это The International, люди вкладывают очень много эмоций и переживаний, не могут сфокусироваться на игре. Мы проиграли эту серию и было обидно. Но это те эмоции, ради которых ты в принципе играешь в доту.
В какой-то момент команда себя изжила. Нужны были перемены. Решили, что команде нужно новое дыхание и поменяли меня. На другие позиции замен не было, а на мою позицию - были. Человек, с которым игроки были в хороших отношениях.

Я тогда сидел на буткемпе VP. Там находился Роман Ramzes Кушнарев и Владимир Noone Миненко. Приехал Рома Дворянкин, СЕО на тот момент. Мы сидим играем паблики. Приходит Рома и говорит: "Илья, нам нужно серьезно поговорить".

— Тебя убирают из команды.

— Да? Серьезно? Окей.

Спускаюсь на первый этаж. Сажусь на диван и думаю: "и в какую же команду мне пойти играть, когда через пару дней закрывается ростер-лок, и если я хочу получить инвайт на инт и не играть квалы, но мне нужно попасть в состав за 2-3 дня?

Европейцы вообще редко миксуются и еще реже брали СНГ-игроков. И я вижу, что из вариантов у меня только Нави.

Я не должен был тогда давать интервью, включать стрим, говорить про кого-то гадости. Мне потом прилетело. Я поступал, как считал нужным на тот момент развития. Сейчас я считаю, что сделал неправильно. Лучше бы я вообще это все не поднимал и мне было бы намного легче последние два года, да и сейчас тоже

Но я был молод, глуп и юн - это раз. Во-вторых, это все было на эмоциях. Никогда ничего нельзя делать на эмоциях. Была жесткая обида, жестокое разочарование. Мне не хотелось ничего доказать, это были просто эмоции и детская обида.

Я должен был взять инактив на месяц или три. Не идти в команду от безысходности, потому что так и вышло. Получить отступные за весь этот движ. И кайфовать. Заняться своим здоровьем, персональной формой - и потом уже с новыми силами и мотивацией ворваться. А не то, что я делал.

Или просто подождать следующий сезон. Тогда бы у меня была хорошая репутация, я был бы на хорошем счету. Потому что то, как случилось - просто потерянные полгода моей жизни. Плюс в минус репутация. Как оказалось, в какой-то момент в доте в СНГ всем стало куда важнее, что о тебе думают нежели как ты играешь.
Тогда я подумал: "Блин, NAVI!" Они всегда были на хайпе и мне всегда было интересно посмотреть все это изнутри, ощутить на себе ответственность и груз тега. Да и вариантов не так много, к тому же у Нави что-то получалось. А по факту потом оказалось, что у меня выбора и не было. VP тупо перепродали мой контракт. И я за это еще и отступных не получил.

Только потом вышло так, что я пришел в команду, где нет капитана. Я изначально рассчитывал, что там будет Акбар Sonneiko Бутаев, с которым у них все хорошо получалось, что мы просто свапнем меня на Владимира Rodjer Никогосяна. Я хотел в команду, а оказался в миксе: 3 человека, 0 капитанов и мы ищем пятерку в ситуации, когда нет пятерок. Из-за отсутствия выбора мы добираем Леброна, который не особо разговаривает по-русски и у него абсолютно другой менталитет. И упираемся в то, что у нас тупо нет капитана.

Я пытался перетягивать на себя одеяло, но это была очередная ошибка. Я был на эмоциях, дал интервью, пришел в NAVI. У меня горит жопа, я весь злой, я хочу всему миру доказать, что чуваки были неправы! Прихожу, говорю: "дайте мне капитанство!". А мне отвечают: "Сорри, у нас капитан Dendi". Но вот же я, у меня есть знания, я столько времени играл на тир-1 уровне, я ездил на TI, я пришел, у меня очень много энергии, дайте мне покапитанить! А мне: "Нет, сорри, ты не будешь кэпом. И не надо тут перетягивать одеяло".

На этой почве у нас были конфликты, после которых меня не взяли в новый ростер в сентябре. Я в какой-то степени испортил взаимоотношения и с оргой, и с людьми. И все потому что я хотел сделать лучше, а это никому не нужно было. А так как дота - командная дисциплина, нужно быть не только на своей волне, но и делать так, чтобы на ней были несколько людей. Только тогда ты к чему-то придешь. А если ты один приходишь и говоришь, что ты знаешь, как лучше, это не сработает.
В игре я много говорил. Жалко только, что этого никто не заметил. На турнире в Индонезии делал там 300% работы, и благодаря этому мы вышли там в топ-4. На Эпицентре в играх против VP и Secret я выкладывался на свой максимум - и мы эти серии выиграли. Хоть и заняли потом последнее место в группе. Но как оказалось, этого вообще никто не оценил.

На самом деле, "конфликтов" было только два. Первое - попытка отжать капитанство, которое я так и не получил. Второе - я набрил Леброна, причем в не очень красивой форме. Я видел, что никто к этому не придет, пока ты не сделаешь что-то жесткое. На командном собрании я вышел и сказал: "ребята, я не хочу так играть. Либо у нас будет другая пятерка, либо я не буду играть". И я был готов к этому.

На почве этого организация и Евгений Золотарев в частности, на меня взъелись. В итоге меня не взяли в сентябре в команду, и я решил сделать что-то свое.

Зато в Нави я получил жизненный опыт: не нужно ссориться с людьми. Особенно с теми, с которыми ты потенциально можешь еще поработать и общаться в дальнейшем. Портить отношения - ну зачем? Чтобы в моменте почувствовать облегчение или правоту? Это бессмысленно. Наверное, это необходимый опыт. И здорово, что я его получил и не буду больше допускать эти ошибки.
У меня аутов не было. Единственный выход - собрать свою команду. Нужно играть в доту, показывать что-то, быть постоянно в компететив.

После NAVI я ничего не нашел, не было никаких предложений. А если кто-то и предлагал что-то, то это тир-3-4 команды. Плюс у меня еще месяцев шесть или больше был контракт с NAVI, который я не мог разорвать. Если бы кто-то захотел меня взять, им бы пришлось меня выкупать. А в реалиях доты выкупать игрока - это не совсем целесообразно.

С Генералом [Виктор Нигрини] я хорошо общался в NAVI, мы нашли общий язык. Мне нужен был костяк в команде, человек, которому я буду доверять. Так получилось, что его тоже никуда не позвали, и у него было желание поиграть в миде, а как раз мидеров никаких не было.

Потом был Андрей Ghostik Кадык, который хорошо играл, но я не знал, что он представляет собой как человек. На пятерку был Семен и керри мы добирали в последнюю очередь.

Крах Odium начался с того, что в один прекрасный момент Генерал сказал: "что-то впадлу играть. Удачи". И это человек, который был первым в команде, на которого я больше всего рассчитывал и доверился! Вот это было очень неприятно и непонятно. И я до сих пор не общаюсь с ним. Для меня это было слишком. Когда возлагаешь надежды, а он ни с того ни с сего говорит такое. Это нормально? Не думаю.

А потом пришли к тому, что люди не стакаются. Вот и все.

Мы поиграли неделю. С чего бы у нас результаты были фонтан? Учитывая, что индивидуально игроки были не тир-1. У Вити не было мотивации, у него с этим всегда были приколы, даже во времена NAVI. Вроде мотивация - заработать денег. Так вот я нашел нам спонсоров, у нас есть инвайт в закрытые квалификации на мажор. Люди это не ценят. Я им даже зарплату выслал! Но нет, даже это не спасло

Было забавно видеть, когда они потом собрались у меня за спиной. А потом было еще забавнее, что они отобрались на мажор. Очевидно, что это было просто стечение обстоятельств. Все играют плохо, а одна команда играет более-менее. Нашла лазейку в мете, где ты берешь Фантомку и Магнуса - самая сильная стратегия в доте. А люди не понимают этого и не банят. В итоге ты обыгрываешь всех и едешь на мажор и занимаешь там последнее место. Я просто поулыбался с этого.

А что я сделал не так? Я собрал людей, нашел спонсоров, получил за счет какой-то медийки инвайт на турниры. В итоге люди в какой-то момент говорят: "удачи!". В чем моя ошибка? Что я должен был сделать иначе? Не собирать команду? Не доверять людям? Окей. Не верить людям, не доверять людям. Просто сидеть и ждать?

С точки зрения хейтера, что такое Лил? Играл в доту. Писал гадости в твиттере. Потом его набрили с VP. Ребята с VP сказали, какой он человек и какое у него отношение к игре и к людям. Чувак продолжил высерать что-то в твиттере, пришел в Нави. Из Нави его тоже набрили. В интервью Хвост говорит, что парень ниочемный и постоянно наводит деструктив. Потом парень создает свою команду и от него уходят люди. Какое у него еще может сложиться мнение?
В СНГ в тот момент ты либо играешь в NAVI или VP, либо ты тир-3 не очень сильный игрок. Были только две орги, которые могут приехать на мажор и воевать не за последнее место. А иначе особого смысла играть в тот момент не было. Поэтому я решил попробовать себя в Европе или Америке.

И возвращаясь к репутации. Ты можешь иметь супер-плохую репутацию в СНГ, но если ты будешь играть с европейцами, то все, что они о тебе знают - ты играл на Инте. Они не читают твой твиттер, вряд ли твои твиты постят где-то на зарубежном сайте.

Я поехал в Англию, чтобы сделать там свою команду. У меня там есть где жить и играть. Даже компьютер купил за 1,5 тысячи фунтов. Там, правда, пинг 80-100, но это играбельно. Нашел людей, у них было 4 человека в составе и один менялся. Я пришел, говорю: "я капитан, у меня есть знания". Сел на тройку, для меня это был прикольный опыт. Поиграл турик с командой - и команда распалась.

В последний день, когда я уже собирался уезжать, я написал Джеки EternalEnvy Мао и сказал "го играть". Я вернулся домой, играл на пинге квалы. У нас был хороший сильный состав.
В открытой квалификации нам нужно было выиграть один матч. Мы попадаем на команду ixMike88, они нас обыгрывают, и после этого один из игроков говорит: "Сорри, я в инактив". Второго позвали в американскую оргу со спонсорами и его друзьями. В итоге у нас -2. И самое забавное, что мы проиграли команде, которую уже пригласили в закрытые квалификации. Они не должны были играть эти квалы в принципе!

Меня очень часто преследовала эта ситуация: я прихожу в команду, мы играем какое-то время - и состав распадается. Причем я в ней даже еще не поучаствовал! А если это где-то освещалось, то люди делали умозаключение, что я пришел и развалил команду. Хотя каждый раз,все случается само по себе. Я не знаю, в чем фишка. Карма. За твиты!
Я снова искал команду, играл в каком-то очередном миксе. Потом пришел в студию Maincast комментировать и анализировать. Общался там с V1lat: "Что делать? С кем играть в доту? Почему я просиживаю время?". А он говорит: "Напиши Winstrike". Я написал менеджеру, мол у вас там игроки меняются. Она ответила: "Давай потестим".

Я решил стать белым и пушистым. Потому что что бы я ни сказал и ни сделал, люди осознанно или неосознанно будут воспринимать это под какой-то призмой. И я просто не даю лишний повод. Если есть какая-то ситуация, где я могу встать и высказаться, я либо делаю это в очень корректной форме, либо не делаю этого вообще. По крайней мере, первое время, пока люди не знают меня достаточно хорошо. Иначе зачем мне подтверждать их нехорошие мысли обо мне?

В Winstrike у нас все было нормально. Поехали на минор, но с драфтами немного не получилось, хотя могли выходить в плей-офф. Почти отобрались на TI, играли в финале. Я когда искал команду, писал в твиттере "я вытащу вас на TI". Забавы ради, конечно. Но я верил, что мне хватает знаний и навыков, чтобы помочь команде выйти на Инт. В итоге мы дошли до финала, но из-за стечения обстоятельств проиграли финал.

Все сложилось абсурдно. Мы проиграли квалу на Инт, но я думал, что все нормально, у меня хотя бы есть команда и есть контракт. Я поехал на море на отдых, понимая, что у меня есть идея, почему я играю в доту. Есть команда, плюс из-за шаффлов весь регион будет в руинах. А это у отличные шансы поехать на мажор, отбираться на турики. В сентябре мы обязательно приедем будем нормально играть!

За пару дней после квалификации мы решили что нужна замена. И начали накидывать разные варианты. А в сентябре к началу сезона поняли что их особо то и нет, и в конечном счете приехал Iceberg. Как оказалось, Iceberg с Нофиром не могут вместе находиться на одном буткемпе. Хотя кто бы мог подумать? Зачем мы так вообще сделали? В итоге мы посидели месяц на буткемпе, и в конце буткемпа у нас осталось 3 человека в составе. И нас расформировали.

Сентябрь - это как раз момент, когда можно что-то сделать. Время решафлов, когда можно как минимум кому-то что-то написать. А у меня даже мысли такой не было! Ведь у меня есть команда, есть контракт. Зачем мне кому-то навязываться? А через месяц оказывается, что нет команды. И все. Конец.
Из-за неудачного стечения обстоятельств получился очень плохой тайминг. И опять нет аутов. И единственный твой выход - это играть в миксах. Иногда это какой-то опыт. Иногда это деньги. Поиграл онлайн-турик, занял пятое место - тебе пришло 500 долларов, ты можешь заплатить за квартиру. Уже неплохо, уже не чувствуешь себя бесполезным.

Я и так каждый день с утра до ночи играю в доту, а так я хотя бы чувствую какой-то фидбек от игры, какой-то профит. Иначе зачем я вкладываю столько эмоций, сил и времени? Мне нужно что чувствовать, что то, что я делаю, не бессмысленно. Поэтому я играл в миксах.

И где бы я ни играл, всегда наступит тот момент, когда я буду выделяться в лучшую сторону. Будет видно, что я делаю больше, чем остальные игроки. И каждый такой микс - пространство и возможность себя показать. Мы с европейцами вышли в плей-офф, обыграв Nigma, и во всех играх я очень много сделал. Захожу в твиттер, а там Envy пишет: "Сейчас игра Лила говорит за себя". Значит, это все не бессмысленно. Значит, люди замечают и обращают внимание.

Мой план - быть в компететив, показывать себя. И надеяться, что у какой-то команды будет все плохо. Конечно, это странно, но это порой единственный аут: просто ждать, пока у кого-то какой-то разлад, кто-то поссориться, у кого-то будут негативные результаты. Но, наверное, только так можно попасть в тир-1, если ты не дружишь с Epileptickid и Gpk.

Имея знакомых, сейчас очень просто попасть в команду. Все строится в большей степени на знакомствах, на хороших отношениях.
Когда я искал команду, мне нужен был капитан. Ингейм лидер. Любая команда, которая хочет чего-то достичь, строится вокруг капитана. Как Hellraisers. Я Александра Nix Левина не знаю, но мне рассказывали, что он - ингейм и аутгейм лидер. К тому же говорящий кор. И мне этого достаточно. Плюс я смотрел его стримы - веселый забавный парень. Мне приятно проводить время на его стримах, соответственно, в тимспике мы тоже найдем общий язык и это будет ненапряжно. И мы еще и в доту можем выигрывать. Мне этого достаточно, чтобы иметь желание играть с человеком в доту.

А дальше уже разберемся.

Моя цель - выиграть TI. И я не буду говорить, что она несбыточная, потому что я все равно это сделаю. И все. Дальше я у себя в голове выстраиваю схему, что я должен для этого сделать. Там есть много разветвлений. И что бы я ни сделал, я в первую очередь буду думать о том, как это приблизит меня к победе на TI.

И как раз организация, тег и зарплата дают возможность себя показать. Площадка, чтобы сделать хорошую команду. И какая-то поддержка. Когда у тебя нет орги - это несерьезно и бессмысленно. Неважно, даже если ты займешь хорошее место на онлайн-турнире или поедешь на лан - это все не имеет никакого смысла. У тебя открываются новые возможности и ты не тратишь энергию. и ресурсы на какую-то дичь, а ты можешь инвестировать в доту.

Так что в какой-то степени теперь Hellraisers приближают меня к тому, что я выиграю The International.
Я профессиональный киберспортсмен. Я начал профессионально играть с 19 лет. Сейчас мне будет 25. И я думаю, что у меня в в 19 лет были первые турниры, первые поездки, первый TI. 21 год - опять новая команда, тир-1 уровень, ездим на все турниры, Киевский мейджор, Инт. А потом два года белый шум. И я понимаю, что мне сейчас 25. А чем я занимался, когда мне было 23? Сидел дома в доту играл? Серьезно, чувак? Ты два своих года жизни на это потратил? Бессмысленные паблики. Утром проснулся, зашел, сыграл 10 игр - вечером лег спать. Открываешь страницу игр - 5 выиграл, 5 проиграл, ты в нуле. Красавчик, отлично прожил день!
Я профессиональный киберспортсмен. Я начал профессионально играть с 19 лет. Сейчас мне будет 25. И я думаю, что у меня в в 19 лет были первые турниры, первые поездки, первый TI. 21 год - опять новая команда, тир-1 уровень, ездим на все турниры, Киевский мейджор, Инт. А потом два года белый шум. И я понимаю, что мне сейчас 25. А чем я занимался, когда мне было 23? Сидел дома в доту играл? Серьезно, чувак? Ты два своих года жизни на это потратил? Бессмысленные паблики. Утром проснулся, зашел, сыграл 10 игр - вечером лег спать. Открываешь страницу игр - 5 выиграл, 5 проиграл, ты в нуле. Красавчик, отлично прожил день!
Я всегда хорошо играл. Я всегда был хорошим тиммейтом. Все, с кем я играл (Иллидан, Фобос, Гоблак, даже Соло, Рамзес, Нун и Паша где-то в глубине души) знают, что я нормальный и был всегда нормальным тиммейтом.

Поэтому я не могу сказать, что я вернулся. Просто какие-то вещи и обстоятельства меняются вокруг меня. Но с точки зрения игрока я всегда оставался одним и тем же и только развиваюсь. Я чувствую, что я даже сильнее.

Почитайте новости через месяц, посмотрим. Я не готовлюсь, я просто знаю, как у меня это бывает в карьере. Я ничему не удивлен. Раньше,может, я переживал, когда ты играешь с командой и чуваки в какой-то момент решают дизбанднуться. И ты такой: "Ну твою мать! Какой нахрен дизбанд? Я только пришел!" А сейчас если что-то и случится, что это ничего в моей голове не изменит. Что-то новое? Я это проходил 1000 раз".
Я всегда хорошо играл. Я всегда был хорошим тиммейтом. Все, с кем я играл (Иллидан, Фобос, Гоблак, даже Соло, Рамзес, Нун и Паша где-то в глубине души) знают, что я нормальный и был всегда нормальным тиммейтом.

Поэтому я не могу сказать, что я вернулся. Просто какие-то вещи и обстоятельства меняются вокруг меня. Но с точки зрения игрока я всегда оставался одним и тем же и только развиваюсь. Я чувствую, что я даже сильнее.

Почитайте новости через месяц, посмотрим. Я не готовлюсь, я просто знаю, как у меня это бывает в карьере. Я ничему не удивлен. Раньше, может, я переживал, когда ты играешь с командой и чуваки в какой-то момент решают дизбанднуться. И ты такой: "Ну твою мать! Какой нахрен дизбанд? Я только пришел!" А сейчас если что-то и случится, что это ничего в моей голове не изменит. Что-то новое? Я это проходил 1000 раз".

Автор: Yana Medvedeva
Проект был инициирован компанией Parimatch, которая регулярно проводит множество ярких активностей и турниров и по праву считается ведущим букмекером в киберспорте.
Проект был инициирован компанией Parimatch, которая регулярно проводит множество ярких активностей и турниров и по праву считается ведущим букмекером в киберспорте.
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