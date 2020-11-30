Я профессиональный киберспортсмен. Я начал профессионально играть с 19 лет. Сейчас мне будет 25. И я думаю, что у меня в в 19 лет были первые турниры, первые поездки, первый TI. 21 год - опять новая команда, тир-1 уровень, ездим на все турниры, Киевский мейджор, Инт. А потом два года белый шум. И я понимаю, что мне сейчас 25. А чем я занимался, когда мне было 23? Сидел дома в доту играл? Серьезно, чувак? Ты два своих года жизни на это потратил? Бессмысленные паблики. Утром проснулся, зашел, сыграл 10 игр - вечером лег спать. Открываешь страницу игр - 5 выиграл, 5 проиграл, ты в нуле. Красавчик, отлично прожил день!