У меня аутов не было. Единственный выход - собрать свою команду. Нужно играть в доту, показывать что-то, быть постоянно в компететив.



После NAVI я ничего не нашел, не было никаких предложений. А если кто-то и предлагал что-то, то это тир-3-4 команды. Плюс у меня еще месяцев шесть или больше был контракт с NAVI, который я не мог разорвать. Если бы кто-то захотел меня взять, им бы пришлось меня выкупать. А в реалиях доты выкупать игрока - это не совсем целесообразно.



С Генералом [Виктор Нигрини] я хорошо общался в NAVI, мы нашли общий язык. Мне нужен был костяк в команде, человек, которому я буду доверять. Так получилось, что его тоже никуда не позвали, и у него было желание поиграть в миде, а как раз мидеров никаких не было.



Потом был Андрей Ghostik Кадык, который хорошо играл, но я не знал, что он представляет собой как человек. На пятерку был Семен и керри мы добирали в последнюю очередь.



Крах Odium начался с того, что в один прекрасный момент Генерал сказал: "что-то впадлу играть. Удачи". И это человек, который был первым в команде, на которого я больше всего рассчитывал и доверился! Вот это было очень неприятно и непонятно. И я до сих пор не общаюсь с ним. Для меня это было слишком. Когда возлагаешь надежды, а он ни с того ни с сего говорит такое. Это нормально? Не думаю.



А потом пришли к тому, что люди не стакаются. Вот и все.



Мы поиграли неделю. С чего бы у нас результаты были фонтан? Учитывая, что индивидуально игроки были не тир-1. У Вити не было мотивации, у него с этим всегда были приколы, даже во времена NAVI. Вроде мотивация - заработать денег. Так вот я нашел нам спонсоров, у нас есть инвайт в закрытые квалификации на мажор. Люди это не ценят. Я им даже зарплату выслал! Но нет, даже это не спасло



Было забавно видеть, когда они потом собрались у меня за спиной. А потом было еще забавнее, что они отобрались на мажор. Очевидно, что это было просто стечение обстоятельств. Все играют плохо, а одна команда играет более-менее. Нашла лазейку в мете, где ты берешь Фантомку и Магнуса - самая сильная стратегия в доте. А люди не понимают этого и не банят. В итоге ты обыгрываешь всех и едешь на мажор и занимаешь там последнее место. Я просто поулыбался с этого.



А что я сделал не так? Я собрал людей, нашел спонсоров, получил за счет какой-то медийки инвайт на турниры. В итоге люди в какой-то момент говорят: "удачи!". В чем моя ошибка? Что я должен был сделать иначе? Не собирать команду? Не доверять людям? Окей. Не верить людям, не доверять людям. Просто сидеть и ждать?



С точки зрения хейтера, что такое Лил? Играл в доту. Писал гадости в твиттере. Потом его набрили с VP. Ребята с VP сказали, какой он человек и какое у него отношение к игре и к людям. Чувак продолжил высерать что-то в твиттере, пришел в Нави. Из Нави его тоже набрили. В интервью Хвост говорит, что парень ниочемный и постоянно наводит деструктив. Потом парень создает свою команду и от него уходят люди. Какое у него еще может сложиться мнение?

