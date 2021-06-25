"Діти з особливими освітніми потребами - це не є щось окреме. Вони - частина нашого суспільства. Ми маємо це не просто приймати, вміти з цим жити, але й правильно це робити з дитячого віку. Щоб діти розуміли й знали свої права, без перешкод комунікували й спілкувалися між собою. Це буде добре як для дітей з особливими потребами, так і для дітей здорових. Тут важливо не розділяти.



Інклюзія важлива, тому що це ознака здорового соціуму. Це такі самі діти, яким потрібно відчувати себе частиною суспільства. На сьогодні, ми максимально активно працюємо у цьому напрямку".

