Боксер В'ячеслав Узелков помер на 46-му році життя

Спортсмен ранее перенес сложнейшую операцию на сердце и 2 недели находился в коме.

Украинский боксер Вячеслав Узелков умер 9 ноября 2024 года. Незадолго до этого он перенес операцию на сердце и проходил курс реабилитации. О смерти боксера сообщили в Украинской федерации бокса.

"С глубокой скорбью сообщаем, что украинский бокс понес тяжелую утрату — ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта, а пример силы, стойкости и преданности своему делу будет вдохновлять будущие поколения", — говорится в сообщении.

В Федерации выразили соболезнования родным спортсмена.

Ранее спортсмен перенес операцию на сердце и проходил реабилитацию. Сам спортсмен говорил, что врачи фактически "вытащили его с того света", поскольку он провел две недели в коме.

Боксеру было 45 лет.

Напомним, что 45-летний бывший боксер, тренер проекта "Зважені та щасливі" 15 октября сообщил, что получил статус человека с инвалидностью.

Ранее Узелков жаловался на детей от Марины Боржемской. Сообщалось, что сын Вячеслава Узелкова резко обратился к отцу.