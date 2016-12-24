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Главная » Стиль жизни » Технологии » Фаблет не для всех. Lenovo Phab 2 Plus
Фаблет не для всех. Lenovo Phab 2 Plus

Фаблет не для всех. Lenovo Phab 2 Plus

Задача Lenovo Phab 2 Plus — обеспечить комфортный сёрфинг в Сети и более-менее удобный просмотр видео, при надобности отвечая на звонки

Владимир Хомяков - 24.12.16 323
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Дисплей: 6,4 дюйма
Процессор: 8 ядер (частота 1,3 ГГц)
Память (оперативная/постоянная): 3/32 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ
Камера (основная/фронтальная): 2 х 13/5 Мп
Батарея: 4050 мАч
Стандарты связи: GSM/HSDPA/LTE (2 SIM), Wi-Fi, Bluetooth, GPS
Цена: от 9000 грн

После появления Phab 2 шутники упражнялись в остроумии, придумывая определения вроде "недопланшет" или "пересмартфон". Устройство с внушительной диагональю в 6,4 дюйма действительно смотрится непривычно. Да и управляться одной рукой смогут разве что те, чья ладонь позволяет дотянуться большим пальцем и мизинцем от Ctrl до Ctrl обычной qwerty-клавиатуры. Но этот фаблет создан не для них: его задача — обеспечить комфортный сёрфинг в Сети и более-менее удобный просмотр видео, при надобности отвечая на звонки. Вот тут Phab 2 Plus, что называется, в своей тарелке: экран хорошо детализирован, чувствительности сенсора достаточно для уверенного сёрфинга, а видео на нём смотреть куда приятней, чем на 5-дюймовых моделях, не говоря уже о телефонах поменьше. Немного, правда, удивляет наличие двух основных камер. С одной стороны, такое решение, например, даёт возможность выбрать точку фокуса после съёмки, с другой — отсутствие стабилизации не позволяет назвать Phab 2 "фотосмартфоном". В общем, потраченные на вторую камеру деньги было бы лучше пустить на увеличение ёмкости батареи — при таком экране это было бы совсем не лишним.

Вердикт Фокуса: "планшетофон" для сёрфинга в Сети, просмотра видео и (изредка) для звонков. 

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