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Главная » Стиль жизни » Технологии » Флагман по праву. Sony Xperia XZ
Флагман по праву. Sony Xperia XZ

Флагман по праву. Sony Xperia XZ

Отличный дизайн, мощное "железо", супербыстрый автофокус и пылевлагозащита – один из лучших смартфонов с ОС Android, выпущенных в 2016 году

Владимир Хомяков - 14.01.17 457
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Дисплей: 5,2 дюйма
Процессор: 4 ядра (частота 1,6/2,15 ГГц)
Память (оперативная/постоянная): 3/64 ГБ с возможностью расширения до 256 ГБ
Камера (основная/фронтальная): 23/13 Мп
Батарея: 2900 мАч
Стандарты связи: GSM/HSDPA/WCDMA (2 SIM), Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC
Цена: от 20 000 грн

Xperia XZ — флагманская модель японской Sony, причём это второй флагман, выпущенный в 2016 году (после X Performance). Соответственно, всё – от дизайна корпуса до железа — отвечает этому высокому званию. "Сердце" XZ — 64-битный Qualcomm Snapdragon 820 8996, созданный по 14-нм техпроцессу, производительности четырёх ядер которого для повседневных задач хватает с большим избытком. Для того чтобы заставить этот процессор чуть-чуть нагреться, нужно как минимум запустить запись 4K-видео — с разрешением на все 23 мегапикселя основной камеры. Со всеми остальными задачами процессор справляется с лёгкостью, причём с учётом его возможностей 3 ГБ оперативной памяти хватает для параллельного запуска самых "тяжёлых" приложений. К этому остаётся добавить отличный дизайн, почти безупречный экран с защитой Gorilla Glass 4-го поколения, супербыстрый автофокус и пылевлагозащиту. Да, кстати: аккумулятора ёмкостью "всего" 2900 миллиампер в час хватает на день работы при интенсивной эксплуатации. За повышенной ёмкостью батарей в Sony не гонятся, но алгоритмы энергосбережения отыгрывают на твёрдую "пятёрку".

Вердикт Фокуса: один из лучших топовых смартфонов с ОС Android из выпущенных в 2016году.

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