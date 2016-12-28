Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома

По данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), Украина сохраняет высокие позиции в рейтинге главных экспортёров вооружения, занимая 2,6% рынка. Во многом это объясняется запасом с советских времён. В тоже время за последние 2,5 года десятки видов новой военной техники, произведённой в Украине, было принято на вооружение украинской армии.

Не все из них оказались успешными. Например, испытания М120-15 "Молот", украинского 120-милиметрового миномёта производства предприятия "Маяк" стоимостью в полмиллиона гривен, закончились смертью военнослужащего, тяжёлыми увечьями двух бойцов и лёгкими ранениями ещё шестерых. По оценкам военных, орудие оказалось "очень плохой копией" советского миномёта 2С12 "Сани". К нему прилагался прицел 1946 года. Вполне вероятно, что миномёт "Молот" составил бы неплохую компанию раритетному пулемёту "Максим" образца 1910 года, который также состоит на вооружении Минобороны.

Однако есть и удачные проекты. Фокус выбрал несколько образцов новой военной техники, которые действительно претендуют на звание успешных.

Система залпового огня "Верба"

Система залпового огня "Верба" — разработка Харьковского КБ имени А. Морозова. Её главное отличие от 122-милиметровой установки советского образца БМ "Град" — современные навигационные системы и автоматизация боевого применения. Если верить разработчикам, "Верба" заряжается в семь раз быстрее "Града", а боевая эффективность превосходит его в 15 раз.

Несмотря на воодушевление конструкторов и заявленные характеристики, пока существует только один опытный экземпляр системы залпового огня. Неизвестно и о перспективах её поставок в украинскую армию.

Штурмовая винтовка "Малюк"

Разработчики нового украинского автомата "Малюк" руководствовались теми же принципами совершенствования и модификации советского вооружения, что и конструкторы "Вербы". Основа "Малюка" — "Калашников", который серьёзно модифицировали специалисты из "ИнтерПроИнвеста". От старого автомата остался только ствол и ствольная коробка. Из отличительных характеристик — небольшие габариты, удачная балансировка и точный автоматический огонь.

Оружие позволяет использовать наиболее распространённые стрелковые аксессуары, включая разные типы прицелов, тактические фонари, а также подствольный гранатомёт. Производство нового автомата контролируется Государственным концерном "Укроборонпром". Автомат рекомендовали к применению силами специального назначения.

Бронемашина KRAZ Cougar

Украина производит бронемобиль KRAZ Cougar по лицензии канадской компании Streit Group. Основа машины — шасси Toyota Land Cruiser. Боевой автомобиль принят на вооружение украинской армии в июле 2014 года.

Бронеавтомобиль относится к классу Armored Personal Carrier и предназначен для разведки, а также проведения уличных боёв. Из отличительных характеристик — круговая защита экипажа по классу CEN Level BR6 от пуль калибра 7,62×51 мм и осколков артиллерийских снарядов, возможность установки различных боевых модулей, а также повышенная проходимость благодаря системе блокировки колёс.

В 2016 году канадско-эмиратская компания Streit Group, работающая совместно с украинским КрАЗом, представила на выставке вооружений в Париже Streit Cougar – 2 (на украинском рынке — KRAZ Cougar) с увеличенными клиренсом и количеством посадочных мест.

Бронемашина KRAZ Spartan

KRAZ Spartan — ещё один совместный проект компании Streit Group и украинского КрАЗа. Над машиной работали инженеры ПАО "АвтоКрАЗ" и запорожской инженерной компании "Инфоком Лтд". В отличие от KRAZ Cougar, он изготовлен на базе шасси Ford, но обеспечивает такую же круговую защиту экипажа от пуль калибра 7,62×51 мм. Из общего с предыдущим бронемобилем — на эту модель также можно установить различные боевые модули.

KRAZ Spartan — первый украинский беспилотный автомобиль. На машину установлен отечественный Pilotdrive, позволяющий ориентироваться в дороге по комплексу специальных датчиков. Его дополняет комплект ПО SmartDrive и программа обучения в режиме реального времени Teach-in Drive, благодаря чему машиной можно управлять дистанционно с мобильного устройства.

Бронемашина "Отаман 6х6"

Бронированная машина "Отаман 6х6" разработана НПО "Практика" совместно с руководством ВСУ. Машина вооружена крупнокалиберным орудием и весит 16 тонн. Вместимость — 10 человек. "Отаман 6х6" разрабатывали для морской пехоты или подразделений, которым требуется боевая техника, способная преодолевать водные преграды.

Бронемашина — первый в Украине образец платформы 6х6, которая может стать базой серии боевых машин и машин обеспечения. Бронетранспортёр — только один из примеров её применения. Конструкция ходовой части позволяет устанавливать дополнительную броню.

Бронемашина БМПТ-64

БМПТ-64 — одна из наиболее интересных новинок на рынке отечественных бронемашин. Разработанная Харьковским бронетанковым ремонтным заводом БМПТ — смесь машины боевой пехоты и танка. В её основе советский танк Т-64, переделанный в БМП.

Отличительные характеристики БМПТ-64: прочность брони, как у танка, — 350 мм, а также вместимость — машина рассчитана на трёх членов экипажа и 12 десантников. На вооружении стоит пушка калибра 30 мм, два пулемёта и противотанковые управляемые ракеты.

Несмотря на преимущества бронемашины, Министерство обороны Украины не включило её в гособоронзаказ на 2016 год. Объяснением Укроборонпрома было отсутствие денег, а Минобороны — нежелание Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова брать на себя эту работу.

Транспортный самолет Ан-178

Ближнемагистральный военно-транспортный Ан-178 — модификация проверенного Ан-148. Его задумывали для замены военно-транспортных самолётов Ан-12 задолго до военных действий на востоке Украины, поэтому окончательная сборка самолёта предполагалась в России. В 2014 году эти планы были практически похоронены. Тем не менее в апреле 2016 года "Антонов" представил первый опытный экземпляр Ан-178.

Самолёт может принимать на борт 18 тонн груза, в том числе военную технику. Ан-178 также оборудован системой автоматического сброса груза.

Китайская компания Airspace Industry Corporation of China заявила о планах финансирования строительства Ан-178. Самолёт показали на авиасалоне Farnborough Airshow-2016. Во время демонстрационного полёта он выполнял крутые виражи и крены, проходил над взлётной полосой на минимальной скорости.