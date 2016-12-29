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Фото В Британии придумали устройство для передачи поцелуев на расстоянии

<span class="label red">Фото</span> В Британии придумали устройство для передачи поцелуев на расстоянии
Фото: Emma Yann Zhang

Поцеловаться теперь можно будет с помощью смартфона

29.12.16 19
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Аспирантка Лондонского городского университета Эмма Янн Чжан представила периферийное устройство для смартфона Kissenger, которое позволяет передавать поцелуи на расстоянии посредством видеочата. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на Gizmodo.

Внешне Kissenger напоминает необычный громоздкий чехол для смартфона. В его нижней части размещены овальные силиконовые "губы". Принцип работы устройства следующий: специальные  подвижные датчики запоминают и передают на другое устройство движения губ пользователя. Получатель, установив фирменное приложение и надев чехол на свой смартфон, получит точно такой поцелуй, который отправил ему адресат.

Помимо передачи поцелуев Kissenger также собирает информацию о владельцах: пульс, кровяное давление, реакцию на поцелуи и удовлетворенность их точностью.

Фото: Emma Yann Zhang

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