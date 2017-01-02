Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Технологии » Владельцы устаревших смартфонов больше не смогут пользоваться WhatsApp

Владельцы устаревших смартфонов больше не смогут пользоваться WhatsApp

Владельцы устаревших смартфонов больше не смогут пользоваться WhatsApp
Фото: whatsapp.com

Мессенджер перестанет работать на Phone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и Android версий 2.1 и 2.2

02.01.17 412
0000

Мессенджер WhatsApp больше не будет поддерживаться на устаревших гаджетах. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Daily Express.

Мессенджер не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

"Эти гаджеты были важной частью истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в нашем приложении", - отметили разработчики.

Поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 продолжится до 30 июня 2017 года.

WhatsApp — бесплатное приложение для обмена сообщениями с поддержкой голосовой и видео связи. Мессенджером пользуются более миллиарда человек по всему миру.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизньВ Британии придумали устройство для передачи поцелуев на расстоянииВзяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 1613
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 6347
  3. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 6914
  4. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 2795
  5. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 9360
  6. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 1753
  7. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 4106
  8. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 2581
  9. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 3845
  10. Большая чистота. 5 лучших книг декабря 723
  1. Тука уверен, что Украине удастся реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса 4855 / 5463
  2. Домашняя работа. Чем Украине предстоит заняться в 2017 году 3477 / 14672
  3. Взрыв в Багдаде: погибли не менее 35 человек 2781 / 3082
  4. В Польше убийство поляка мигрантом вызвало массовые беспорядки 2408 / 2677
  5. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 2202 / 3845
  6. Любители марихуаны надругались над знаменитым знаком Hollywood 1899 / 2198
  7. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 1813 / 1999
  8. EX.UA возобновил работу на новом домене 1734 / 2023
  9. В Укроборонпроме рассказали об оборонном заказе-2016 1730 / 2175
  10. В Конгрессе США призвали Трампа прекратить унижать разведсообщество недоверием 1280 / 1490
  1. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 48 / 3845
  2. Домашняя работа. Чем Украине предстоит заняться в 2017 году 34 / 14672
  3. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 18 / 1999
  4. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 13 / 1100
  5. Тука уверен, что Украине удастся реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса 12 / 5463
  6. EX.UA возобновил работу на новом домене 12 / 2023
  7. Турчинов: В 2016 году Украина не уступила ни метра своей земли 8 / 865
  8. Климкин завтра покажет председателю ОБСЕ Донбасс 8 / 455
  9. Фокус №11 (224) 6 / 179
  10. Шагнуть в иное. Как Украине научиться управлять своим будущим 5 / 12838
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.