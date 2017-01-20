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Видео В США прошли успешные испытания летающего мотоцикла

<span class="label red">Видео</span> В США прошли успешные испытания летающего мотоцикла
Фото: army.mil

Разработка ховербайка ведется по заказу Пентагона

20.01.17 409
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Исследовательская лаборатория армии США провела испытания электрического ховербайка (летающего мотоцикла), который успешно выполнил тестовый полёт в автономном режиме. Об этом пишет Популярная механика.

Разработкой летающего мотоцикла по заказу министерства обороны США занимается британская инжиниринговая компания Malloy Aeronautics.

"Ховербайк имеет стеклопластиковый корпус, остальные характеристики хранятся в тайне. Исходя из технического задания для разработчиков, летающий мотоцикл должен иметь грузоподъёмность до 360 килограммов, запас хода не менее 200 км и способность развивать скорость до 97 км/ч. Серийный ховербайк получит гибридную силовую установку, в которой бензиновый мотор будет вращать генератор для питания электродвигателей и зарядки аккумуляторов", - указывается в публикации.

 Первый прототип под названием P1 был сделан ещё в 2013 году. Он был оборудован двумя пропеллерами и бензиновым двигателем объемом 1170 кубических сантиметров. Ховербайк был три метра длиной, 1,3 метра шириной и высотой полметра. Масса мотоцикла составляла 105 килограммов.

P1 мог подниматься в воздух на высоту до трёх метров, а бензобака объёмом 30 литров хватало примерно на 148 километров полёта. Второй прототип ховербайка под названием P2 отличался наличием четырёх пропеллеров. Летающие мотоциклы Пентагон планировал использовать для доставки оружия и боеприпасов, а также проведения разведывательных операций.

В нынешних испытаниях принимал участие прототип с четырьмя пропеллерами, расположенными подобно квадрокоптеру.

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