Рейтинг "белых" хакеров возглавили украинские айтишники

Сборная КПИ опередила более 12 тысяч команд со всего мира

Украинская IT-команда dcua в 2016 году возглавила мировой рейтинг CTFtime среди специалистов по кибербезопасности.

Об этом сообщает Эспресо.

Согласно рейтинговой таблице, обнародованной на сайте CTFtime, наши айтишники из КПИ обошли более 12 тысяч команд со всего мира.

Команду dcua, созданную в 2012 году, возглавляет научный сотрудник физико-технического института КПИ Николай Ильин. Сейчас в его команде "белых" хакеров 43 специалиста. Отмечается, что Dcua была в первой десятке рейтинга CTFtime в течение последних четырех лет. В 2013 году команда заняла пятое место, в 2014- 2015-м украинцы стали шестыми.

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Отметим, что рейтинг CTFtime составляется по результатам участия команд в течение года в международных соревнованиях в области информационной безопасности. В 2016 году победа рассчитывалась на результатах около 70 соревнований.