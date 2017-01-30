Индия планирует одновременно вывести в космос 100 спутников

Индийская организация по исследованию космоса (ISRO) планирует 15 февраля запустить сразу 104 спутника. Об этом пишет ZN,ua со ссылкой на The Times of India.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя PSLV-C37. Стоит отметить, что 101 спутник будет принадлежать другим странам, оставшиеся три будут индийскими. Как отмечают представители ISRO, увеличение количества спутников, которые можно запустить за один раз, позволит снизить затраты на космические запуски.

Если запуск пройдет по плану, Индия установит новый рекорд.

На данный момент рекорд по количеству спутников, запущенных в космос за один раз, принадлежит России, которая смогла запустить 37 спутников в 2014 году. США удавалось запустить 29 спутников за один раз.