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<span class="label red">Видео</span> Американский космический зонд заснял вспышки за горизонтом Солнца
Скриншот: youtube.com

Видео Американский космический зонд заснял вспышки за горизонтом Солнца

Космический телескоп Fermi зафиксировал их в гамма-диапазоне

02.02.17 211
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Американский космический телескоп Fermi зафиксировал вспышки за горизонтом Солнца в гамма-диапазоне. Об этом сообщает Naked-science со ссылкой на Astrophysical Journal.

Солнце закрывает массой своей плазмы все, что происходит на противоположной стороне. Увидеть вспышки за его горизонтом можно только как потоки высокоэнергетических фотонов.

Такие вспышки были замечены и раньше, но за время работы Fermi, который следит за целой полусферой неба в гамма-лучах, число их наблюдений удвоилось. Дополнив это данными, которые получает миссия STEREO, наблюдающая за Солнцем с обратной стороны, ученым удалось напрямую связать вспышки, происходящие за горизонтом звезды – и их "гамма-эхо" на видимой части.

"Излучение создается потоком частиц, поднятых вспышкой на противоположной стороне Солнца. Они преодолевают порядка 300 тыс. км за какие-то пять минут, чтобы произвести излучение", - сообшил астрофизик из Института Кавли Никола Омодей. 

За восемь лет работы Fermi зафиксировал более 40 подобных вспышек "из-за горизонта". Три особенно ярких были зарегистрированы в 2013 и 2014 годах: Солнце, обычно не слишком яркое в гамма-диапазоне, на некоторое время становилось одним из самых мощных гамма-источников, которые видел Fermi. Ну а рекорд был отмечен в 2012 г., когда наша звезда продолжала активно излучать гамма-фотоны в течение долгих 20 часов.

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