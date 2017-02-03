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Главная » Стиль жизни » Технологии » Швейцарские ученые разработали программу, позволяющую общаться полностью парализованным пациентам

Швейцарские ученые разработали программу, позволяющую общаться полностью парализованным пациентам

Швейцарские ученые разработали программу, позволяющую общаться полностью парализованным пациентам
Источник: flickr.net

Она позволяет отвечать "да" и "нет" на простые вопросы

03.02.17 18
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Швейцарские ученые разработали специальную компьютерную систему, с помощью которой полностью парализованные пациенты будут способны общаться с окружающими. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на PLOS Biology.

Исследование основано на работе с четырьмя полностью парализованными пациентами в швейцарской клинике, которые страдают боковым амиотрофическим склерозом в тяжелой форме и не могут выражать свою реакцию на происходящее вокруг даже с помощью движения глаз.

Они получили возможность отвечать на вопросы "да" или "нет" с помощью интерфейса, позволяющего "читать" мысли пациента.

Работа компьютерной системы основана на свойстве клеток мозга, в зависимости от их деятельности, менять уровень кислорода в крови, что, в свою очередь, приводит к изменению цвета крови.

Для определения цвета крови используется инфракрасное излучение: этот метод называется "спектроскопия в ближней инфракрасной области".

По данным ученых, точность "чтения мыслей" представленной системой составляет приблизительно 75%. То есть для того, чтобы быть уверенным, что компьютер считал ответ на вопрос правильно, вопрос надо повторить несколько раз.

По словам профессора Уджвала Чаудхари, возможность отвечать "да" и "нет" на простые вопросы значительно улучшит качество жизни таких пациентов.

"Представьте, что у вас нет никаких средств, чтобы выразить свою волю. И потом у вас появляется возможность сказать "да" или "нет" - это имеет большое значение", - говорит Чаудхари.

В ходе эксперимента один из участников исследования несколько раз отказался благословлять свою дочь на замужество. Но, как уточнили авторы исследования, его дочь все-таки решила идти под венец без отцовского благословения.

 

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