Американские инженеры из университета Иллинойса создали дрон-робот Bat Bot, который повторяет форму летучей мыши и имитирует ее движения во время полета. Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на US News.

Его уникальность состоит в том, что он имитирует настоящие гибкие движения летучей мыши, благодаря чему может более ловко маневрировать в воздухе. Он также может вообще не двигать своими крыльями и "скользить" в небе с помощью силы ветра, таким образом сохраняя свою энергию.

Разработчики утверждают, что их бот является более эффективным, чем обычные дроны, ведь он небольшой и не является массивным (его вес составляет всего 800 г). Эти характеристики позволят гаджету работать в чрезвычайных ситуациях, делая снимки и видео с места событий.

Инженеры добавляют, что еще продолжают дорабатывать конструкцию дрона, поэтому он должен появиться на рынке в течение следующих 5 лет.