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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео NASA обнародовало дыры на Солнце

Видео NASA обнародовало дыры на Солнце

<span class="label red">Видео</span> NASA обнародовало дыры на Солнце
Скриншот

Через нею происходят выбросы ультрафиолетового излучения на Землю

06.02.17 96
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Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) США обнародовало изображение корональной дыры на поверхности Солнца, через которую происходят выбросы ультрафиолетового излучения на Землю. Об этом пишут Українські новини.

"Существенная корональная дыра вращалась по поверхности Солнца на предыдущей неделе, и снова потоки солнечного ветра выбрасывались в сторону Земли", - сообщили в агентстве.

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