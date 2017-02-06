Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) США обнародовало изображение корональной дыры на поверхности Солнца, через которую происходят выбросы ультрафиолетового излучения на Землю. Об этом пишут Українські новини.
"Существенная корональная дыра вращалась по поверхности Солнца на предыдущей неделе, и снова потоки солнечного ветра выбрасывались в сторону Земли", - сообщили в агентстве.
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