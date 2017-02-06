Японский эксперимент по сбору космического мусора потерпел фиаско

Специальный космический корабль не смог выпустить гигантский металлический невод, который должен был убирать мусор с земной орбиты

Японский грузовой космический корабль "Контори-6" не смог справиться со своей главной задачей – экспериментом по сбору космического мусора, сообщает ZN,ua со ссылкой на телеканал NHK.

Корабль должен был выпустить металлический трос длиной 700 метров, по которому должен был быть пущен ток для торможения космического мусора на орбите, но сделать это не удалось.

Напомним, 11 декабря 2016 года японский беспилотный грузовой корабль под названием "Контори-6", на борту которого находится мусоросборщик, был запущен из космического центра Танегасима в Тихом океане и направлен к Международной космической станции.