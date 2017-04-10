Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Технологии » Инфографика Башня, свисающая с неба. Станет ли Analemma Tower нашим небесным домом
<span class="label red">Инфографика</span> Башня, свисающая с неба. Станет ли Analemma Tower нашим небесным домом
Фото: Clouds Architecture Office

Инфографика Башня, свисающая с неба. Станет ли Analemma Tower нашим небесным домом

Проект выглядит фантастикой, но может воплотиться в жизнь уже спустя пару десятков лет

Евгений Гордейчик, Александр Шатов - 10.04.17 1168
3000

Архитектурное бюро Clouds Architecture Office из Нью-Йорка представило концепцию башни Analemma Tower, парящей в небесах в буквальном смысле этого слова. Низ здания высотой около 30 км будет крепиться тросами к астероиду на геостационарной орбите, а его вершина — парить над землёй немного выше уровня гор.

Башню планируют изначально возводить над Дубаем, где стоимость наземного строительства блоков, которые впоследствии выведут на орбиту, в несколько раз меньше, чем в США. Затем астероид, парящий над Землёй на геостационарной орбите, перетащат в точку над Нью-Йорком. На протяжении суток башня будет совершать маятниковые движения в виде восьмёрки, пролетая над Манхеттеном.

Люди смогут прожить жизнь вообще не покидая Analemma Tower. Энергию башня будет получать за счёт солнечных панелей в космосе, а воду накапливать вершиной из облаков. В сооружении разместят производства, теплицы и бизнес-центры, снабжающие жильцов всем необходимым.

Проект выглядит фантастикой, но может воплотиться в жизнь уже спустя пару десятков лет. В 2015 году Европейское космическое агентство провело очередной раунд инвестиций в разработку технологий по добыче полезных ископаемых на астероидах. А в 2021-м NASA планирует научиться перетаскивать астероиды из глубокого космоса к Земле.

Нажмите для увеличения

3
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В Италии появился деревянный электровелосипедМимо Земли 19 апреля пролетит большой астероидРобота научили наносить удары ножом

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 3338
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 13004
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 8589
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 1900
  5. Социология Мордора: орки против Путина 2084
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 5781
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 23581
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 3375
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 34065
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 738
  1. Нацкомиссия отменила абонплату за газ 28892 / 32533
  2. Министр обороны Литвы рассказал о поставках летального оружия в Украину 11937 / 13404
  3. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 7523 / 23581
  4. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 3892 / 13004
  5. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 3504 / 6250
  6. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 3253 / 34065
  7. Спросите себя сами. 7 вопросов, которые помогут выявить фейковую дружбу 2126 / 2516
  8. Летай, подешевело. Почему украинский туристический рынок накрыла волна банкротств 1979 / 5108
  9. Социология Мордора: орки против Путина 1786 / 2084
  10. Харьковский бронетанковый завод показал, как проверяет танки перед отправкой в ВСУ 1734 / 2071
  1. Нацкомиссия отменила абонплату за газ 101 / 32533
  2. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 46 / 23581
  3. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 34 / 13004
  4. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 25 / 6250
  5. Министр обороны Литвы рассказал о поставках летального оружия в Украину 16 / 13404
  6. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 15 / 34065
  7. Спросите себя сами. 7 вопросов, которые помогут выявить фейковую дружбу 10 / 2516
  8. Пасхальный тур. 10 самых интересных церквей Украины 9 / 1208
  9. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 8 / 3338
  10. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 7 / 3375
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.