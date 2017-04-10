Проект выглядит фантастикой, но может воплотиться в жизнь уже спустя пару десятков лет

Архитектурное бюро Clouds Architecture Office из Нью-Йорка представило концепцию башни Analemma Tower, парящей в небесах в буквальном смысле этого слова. Низ здания высотой около 30 км будет крепиться тросами к астероиду на геостационарной орбите, а его вершина — парить над землёй немного выше уровня гор.

Башню планируют изначально возводить над Дубаем, где стоимость наземного строительства блоков, которые впоследствии выведут на орбиту, в несколько раз меньше, чем в США. Затем астероид, парящий над Землёй на геостационарной орбите, перетащат в точку над Нью-Йорком. На протяжении суток башня будет совершать маятниковые движения в виде восьмёрки, пролетая над Манхеттеном.

Люди смогут прожить жизнь вообще не покидая Analemma Tower. Энергию башня будет получать за счёт солнечных панелей в космосе, а воду накапливать вершиной из облаков. В сооружении разместят производства, теплицы и бизнес-центры, снабжающие жильцов всем необходимым.

Проект выглядит фантастикой, но может воплотиться в жизнь уже спустя пару десятков лет. В 2015 году Европейское космическое агентство провело очередной раунд инвестиций в разработку технологий по добыче полезных ископаемых на астероидах. А в 2021-м NASA планирует научиться перетаскивать астероиды из глубокого космоса к Земле.

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