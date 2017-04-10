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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Boeing обнародовала видео с полетом своего корабля к МКС
<span class="label red">Видео</span> Boeing обнародовала видео с полетом своего корабля к МКС
Фото: Gizmag

Видео Boeing обнародовала видео с полетом своего корабля к МКС

Стартовал CST-100 Starliner с базы ВВС США на мысе Канаверал

10.04.17 172
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Компания Boeing обнародовала видео, демонстрирующее полет создаваемого ею пилотируемого корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС).

Старт транспортного средства с астронавтами на борту осуществляется на ракете Atlas V со стартового комплекса SLC-41, расположенного на территории базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Напомним, 4 апреля компания Boeing презентовала концептуальный проект транспортных систем, которые планируется использовать для доставки человека к Луне и Марсу.

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