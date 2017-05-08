Киевлянин создал очень полезного бота

Об этом сообщает Аіn.ua.

Бот проверяет наличие свободных мест в онлайн-очереди в отделение миграционной службы каждые 3 минуты.

На данный момент он работает в восьми городах: Киев, Днипро, Одесса, Львов, Харьков, Миргород, Тернополь, Хмельницкий.

Бот может наблюдать за местами во всех представительства ГМСУ в выбранном городе или проверять конкретное, если вы хотите оформить загранпаспорт недалеко от дома.

На создание бота разработчик потратил 4 часа.

По его словам, есть официальный алгоритм, по которому появляются новые места в очереди на оформление загранпаспорта (в 7 утра и 00:00 часов), но иногда местечко может освободиться в любое другое время. Поэтому бот решает проблему в первую очередь нетерпеливых пользователей.

Как только бот найдет место, он сообщит об этом пользователю и предложит записаться. Если время вам не подходит, мониторинг можно продолжить.

Напомним, в Миграционной службе прогнозируют падение цен на биометрические загранпаспорта.