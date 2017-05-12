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Главная » Стиль жизни » Технологии » Вирус-вымогатель парализовал десятки тысяч Windows по всему миру

Вирус-вымогатель парализовал десятки тысяч Windows по всему миру

Вирус-вымогатель парализовал десятки тысяч Windows по всему миру

Троянец блокирует доступ к файлам до тех пор, пока жертва не заплатит выкуп

12.05.17 442
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В Сети набирает обороты масштабная вирусная эпидемия. В результате атаки вирусом-вымогателем оказались заражены десятки тысяч Windows-компьютеров по всему миру. Троянец блокирует доступ к файлам до тех пор, пока жертва не заплатит выкуп.

Эксперты по IT-безопасности связывают атаку с троянцем WanaCrypt0r 2.0 (WCry). Проникнув в систему, вредоносная программа шифрует файлы пользователя (документы Office, архивы zip и rar, изображения Photoshop и так далее) и меняет расширение на .WNCRY, что делает их нечитаемыми. Снять блокировку можно при помощи расшифровщика — его создатели WCry требуют купить за определенную сумму в биткоинах.

Сведения о заражениях вирусом-вымогателем приходят со всего мира. Как сообщается в блоге антивирусной компании Avast, атаке WCry подверглись как минимум 50 тысяч компьютеров. Лидеры по числу заражений — Россия, Украина, Великобритания, США, Испания, Италия и Вьетнам.

В России WCry парализовал серверы МВД, Следственного комитета и "МегаФона".

В Европе троянец успел поразить одну из крупнейших телекоммуникационных компаний Telefonica, испанского производителя электроэнергии Iberdrola, поставщика газа Gas Natural, службу экспресс-доставки FedEx, а также компьютеры системы здравоохранения Великобритании.

"На экране появляется сообщение с требованием перечислить эквивалент $300 в биткоинах на Bitcoin-кошелек. Пропустить этот экран нельзя", — сказала сотрудница одной из английских больниц. По ее словам, WCry дает трое суток, чтобы заплатить выкуп, после чего сумма будет удвоена. А если пользователь не выполнит условия вымогателей в течение семи дней, файлы будут потеряны навсегда.

В Avast говорят, что впервые WCry был замечен в феврале. WanaCrypt0r 2.0 — это его улучшенная версия, которая переведена на 28 языков, включая русский, болгарский и вьетнамский. По-видимому, троянец попадает на Windows-компьютеры при помощи эксплойта ETERNALBLUE (MS17-010), созданного кибергруппировкой Equation Group. Этой организации, пишут в Avast, приписывают тесную связь с американским Агентством национальной безопасности (NSA).

Инструменты для взлома, разработанные Equation, ранее выкрала другая хакерская группа — ShadowBrokers, и выложила их в открытый доступ. По данным специалистов, именно этими инструментами и воспользовались злоумышленники, стоящие за WCry. Также ими была задействована уязвимость в Server Message Block (SMB) — протоколе Windows, отвечающего за совместный доступ к файлам в сети.

Троянец распознается такими антивирусами, как Avast и "Лаборатория Касперского" (там должен быть включен компонент "Мониторинг системы"), однако утилита, которая могла бы снять блокировку с зашифрованных WCry файлов, пока не выпущена.

Напомним, Турчинов будет отвечать за выполнение решения СНБО по кибербезопасности.

 

 

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