SpaceX предоставит услугу похорон в космосе

Об этом сообщает пресс-служба компании Elysium Space, на которую ссылаются мировые СМИ.

В рамках миссии SSO-A компания Elysium Space планирует отправить на орбиту мемориальный корабль Elysium Star II, на борту которого будет находиться человеческий прах. Данный корабль будет находиться на борту ракеты-носителя SpaceX Falcon 9, которая будет запущена с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии в конце 2017 года.

"Мы гордимся тем, что помогаем семьям в достижении своей мечты, делая это на одной из величайших ракет в мире. Этот исторический запуск обеспечивает идеальные условия, чтобы этот мемориальный космический полет превратился в значимое событие для всех участников", - сказал основатель компании Elysium Space Томас Сивет.

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По словам представителей компании, в конце 2017 года в космос отправятся останки американских военных и активистов, принимавших участие в развитии аэрокосмической отрасли. Приобрести билет, предоставляющий право на захоронение останков в космосе, можно за 2 490 долларов.

Напомним, SpaceX испытала огнем центральный блок ракеты для полетов на Марс и Луну.