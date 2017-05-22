Россияне планировали кибератаки на крупнейшие европейские банки, - СМИ

Группа российских киберпреступников планировала атаку на европейские банки.

Об этом пишут пишут мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Хакеры из группировки, называемой Cron (в честь вредоносной программы, которую они использовали), отправляли сообщения с зараженных телефонов, после которых банки переводили деньги на их аккаунты.

Преступники, 16 из которых были арестованы в ноябре прошлого года, заразили вредоносным ПО более миллиона смартфонов в России, в среднем взламывая 3500 устройств в день.

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"Хакеры выручили сравнительно небольшую сумму денег - свыше 50 миллионов рублей - однако за скромную месячную плату они также получили доступ к усовершенствованному вредоносному ПО, чтобы атаковать клиентов банков Франции и, вероятно, ряда других западных стран", - говорится в материале.

В частности, они планировали атаки на крупные европейские банки, включая французские Credit Agricole, BNP Paribas и Societe General.

Напомним, страны G7 решили объединиться в борьбе с киберпреступностью.