Горячее "железо". Топ-5 смартфонов весны 2017 года

Фокус выбрал пятёрку лучших смартфонов, представленных за последние три месяца. У каждого из них свои преимущества

В последнее время любители гаджетов заскучали, наблюдая за гонкой мегапикселей и мощности процессоров, устроенной производителями смартфонов. Наконец "скачки" добрались до неизбежного финала — новые флагманы стали такими мощными, что их владельцы уже не в состоянии заметить добавленный "железом" рост производительности устройств. И создателям смартфонов пришлось признать, что теперь технические характеристики устройств уже не важны. Сейчас главную роль в новинках должны играть эмоциональные впечатления от смартфона, а также качество и разнообразие предоставляемых им сервисов.

Фокус выделил пять самых интересных смартфонов, которые стали доступны на рынке весной этого года.

Samsung Galaxy S8 / S8+

— Большой дисплей с удобным управлением

— Два способа биометрической аутентификации

— Самое современное железо

— Отличная камера

— Неудобное расположение сканера отпечатков пальцев

— Высокая цена

Многие называют Samsung Galaxy S8 "первой ласточкой" новой эры в мире смартфонов. Флагманская модель новой линейки смартфонов выполнена из стекла и металла. Стекло полностью закрывает фронтальную и заднюю панели, а глянцевая рамка по периметру корпуса металлическая.

Аппарат получил огромный 6,2-дюймовый дисплей, который занимает 84% площади фронтальной панели смартфона, но это не влияет на удобство использования. Грани у смартфона изогнуты заметно меньше, чем в предыдущих моделях, — его приятно держать в руке, также исключены случайные касания по краям дисплея. Экран стал очень длинным — соотношение сторон 18,5:9 позволяет помещаться большему объёму информации.

Экран: Super AMOLED, 6,2", 2960x1440, 529 ppi

Процессор: восьмиядерный Samsung Exynos 8895 Octa, 2,3 ГГц

Операционная система: Android 7.0 Nougat

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ

Поддержка карт памяти: microSDXC, до 256 ГБ

Камеры: основная — 12 Мп (вспышка, автофокус, OIS), фронтальная — 8 Мп (автофокус)

Аккумулятор: 3500 мАч, Li-Ion, несъёмный

Габариты: 159,5х73,4х8,1 мм

Вес: 173 грамма

Цена: Samsung Galaxy S8 – от 25 000 грн Samsung Galaxy S8 Plus – от 25 000 грн

Galaxy S8 предлагает два способа биометрической аутентификации. Сканер отпечатков пальцев размещён на задней панели, и первое время это не очень удобно. В качестве альтернативы можно пользоваться сканером радужки, хотя его недавно взломали хакеры.

Несмотря на постепенный отказ от "гонки гигагерц", нельзя не отметить, что Galaxy S8 получил первый в мире восьмиядерный процессор — по производительности этому смартфону пока нет равных.

Galaxy S8 оснащён 12 Мп камерой, которая стала лучше работать в условиях недостаточной освещённости. Самое интересное нововведение — появление в камере сервиса распознавания изображений Bixby Vision, позволяющее "читать" и переводить текст, распознавать товары, вино, места и другое. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп, и в ней появился автофокус — подарок для любителей селфи.

Аккумулятор Galaxy S8 имеет ёмкость 3500 мАч, но благодаря оптимизации энергопотребления может продержаться полный рабочий день при серьёзных нагрузках и около двух суток в режиме неактивного использования.

LG G6

— Отличный QHD-дисплей с соотношением сторон 18:9

— Две равноценные основные камеры - с классическим и широкоугольным объективом

— Ручные настройки для фото- и видеосъёмки

— Не самый современный процессор

— Автономная работа – один рабочий день

— Высокая цена

Основная фишка этого смартфона — вытянутый 5,7-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9. При этом производителю удалось уместить большой дисплей в поразительно компактный корпус. LG G6 уже не назовёшь "лопатой" — он помещается в боковой карман брюк и позволяет управлять собой одной рукой.

Немного странно, что LG оснастила свой флагман не самым новым процессором — Snapdragon 821. Но он без проблем обеспечивает работу любых приложений и всех доступных сегодня в Google Play игр. Кроме того, он энергоэффективен и не очень греется.

Экран: 5,7", IPS QHD+ FullVision, 2880x1440, 564 ppi

Процессор: четырёхъядерный Qualcomm Snapdragon 821, 2,35 ГГц

Операционная система: Android 7.0 (LG UX 6.0)

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ

Поддержка карт памяти: microSDHC до 2 ТБ

Камеры: основная — 13 Мп, широкоугольная — 13 Мп, фронтальная — 5 Мп

Аккумулятор: 3300 мАч (несъёмный)

Габариты: 148,9x71,9x7,9 мм

Вес: 163 грамма

Цена: от 22 000 грн

LG G6 получил две основные камеры, и это не тот случай, когда одна из них хорошая, а вторая вспомогательная.

Два равных по качеству 13 Мп сенсора Sony IMX258 способны работать независимо друг от друга и позволяют в реальном времени переключаться с одного на другой как в момент фото, так и во время видеосъёмки. Отличаются они друг от друга объективами.

Первая камера получила классический объектив с углом обзора 71° — светосильный, с диафрагмой f/1.8, трёхосным оптическим стабилизатором и фазовой системой автофокусировки.

Вторая камера оснащена сверхширокоугольным объективом с углом обзора 125° и диафрагмой f/2.4. Она позволяет получить эффект "рыбьего глаза" и захватить гораздо больше пространства в кадр. В ней для наводки на резкость тоже используется фазовый автофокус и есть оптическая стабилизация изображения.

В LG G6 установлен аккумулятор ёмкостью 3300 мАч, который при активном смешанном использовании обеспечивает работу в течение одного рабочего дня.

Sony Xperia XZ Premium

— Камера с возможностью съемки видео Slow Motion

— 4K HDR-дисплей

— Самый мощный на сегодня процессор

— Интеллектуальная система энергосбережения

— Высокая цена

Новый флагманский смартфон Sony порадовал любителей гаджетов — как фанатов бренда, так и более объективных пользователей.

Sony Xperia XZ Premium — первый в мире смартфон с 5,5-дюймовым 4K HDR-дисплеем. Кроме того, это первый в мире смартфон с процессором Qualcomm Snapdragon 835 и возможностью съёмки замедленного видео.

В основной камере используется 19 Мп сенсор Exmor RS размером 1/2,3” с поддержкой slow-mo видео с частотой 960 кадров в секунду — ни один из смартфонов других производителей пока делать этого не может.

Экран: 5,5", Triluminos, 4K, HDR, Gorilla Glass 5

Процессор: Qualcomm Snapdragon 835

Операционная система: Android 7.0 Nougat

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ

Поддержка карт памяти: слот для microSD до 256 ГБ

Камеры: основная — 19 Мп, фронтальная — 13 Мп, Motion Eye

Аккумулятор: 3 230 мАч, Qualcomm Quick Charge 3.0

Габариты: 156 x 77 x 7,9 м

Вес: 195 грамма

Цена: ожидается – от 25 300 грн

Функция предиктивной съёмки автоматически начинает буферизацию кадров ещё до нажатия затвора камеры — как только камера обнаруживает движение. Благодаря этому, по завершении съёмки человек сможет найти момент, который мог упустить: смартфон сам делает в подборке до четырёх кадров за секунду до нажатия на кнопку съёмки.

Для демонстрации возможностей камеры Xperia XZ Premium Sony попросила режиссёра Криса Кэрнса снять короткометражный фильм с его помощью — получилось нечто потрясающее.

Xperia XZ Premium получил интеллект нового уровня. Он обучается в зависимости от того, как его используют. Максимальная эффективность аккумулятора обеспечивается благодаря технологии Smart Stamina, в которой применён механизм обучения Xperia, способный точно прогнозировать длительность работы аккумулятора на основе модели повседневного использования.

Технология Battery Care и адаптивная зарядка Qnovo обеспечивают защиту аккумулятора и увеличивают срок его службы. Функция Xperia Tips и новая функция Xperia Actions советуют, как лучше использовать смартфон, и предлагают загрузку карт на основе местоположения владельца.

Huawei P10

— Камеры с объективами Leica

— Мощная электронная начинка

— Вынужденная альтернатива использования второй SIM-карты или microSD

Новый смартфон Huawei благодаря изменениям в дизайне привлекает внимание с первого взгляда. Задняя металлическая крышка плавно переходит в закругленные грани, боковые экранные рамки практически отсутствуют. Корпус немного уже по сравнению с предыдущей моделью. Всё это обеспечивает повышенный комфорт в использовании устройства. Смартфоном легко управлять одной рукой.

IPS-экран в Huawei P10 хорош — заметить пикселизацию практически невозможно. У него большие углы обзора: даже если смотреть на экран почти параллельно, картинка не портится.

Экран: 5,1", IPS, 1920x1080, 432 ppi

Процессор: восьмиядерный Huawei Kirin 960, до 2,4 ГГц

Операционная система: ОС Android 7.0 + EMUI 5.1

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ

Поддержка карт памяти: microSDXC до 256 ГБ

Камеры: основные — монохромная 20 Мп, RGB 12 Мп (вспышка, автофокус PDAF+CAF+Laser+Depth, OIS, 4х гибридный зум), фронтальная — 8 Мп (автофокус)

Аккумулятор: 3200 мАч, несъёмный

Габариты: 145,3x69,3x6,98 мм

Вес: 145 граммов

Цена: от 17 000 грн

У Huawei P10 одна из самых мощных сегодня электронная начинка (64-битный восьмиядерный процессор Huawei Kirin 960) и мощное графическое ядро. ОС Android 7.0 в сочетании с фирменной оболочкой EMUI 5.1 и мощным "железом" обеспечивают аппарату высокую производительность. Отлично работают многооконный режим, параллельный запуск нескольких приложений, воспроизведение FHD-видео из любых источников, игры.

Huawei P10 получил две основные камеры: 12 Мп с RGB-сенсором и 20 Мп с монохромным сенсором (с его помощью можно делать и цветные фото). В разработке объективов и программного обеспечения участвовала легендарная Leica.

Установленный во фронтальной камере 8 Мп сенсор и автофокусный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм и светосилой f/1.9 выводит создание селфи на новый уровень совершенства.

В Huawei P10 использован аккумулятор ёмкостью 3200 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки. При повседневном использовании заряд батареи расходуется экономно, особенно если задействовать интеллектуальные приложения или встроенные энергосберегающие технологии.

HTC U11

— Возможность управлять смартфоном, сжимая боковые грани

— 360-градусная запись звука

— акустический фокус при записи видео

— Несколько старомодный дизайн (не безрамочный)

Основные изюминки HTC U11 — отличная камера, восприимчивые к сжатию боковые грани и акустический фокус.

Восприимчивые к сжатию боковые грани компания назвала Edge Sense. Благодаря этой функции владелец смартфона может совершать разные действия, просто сжав смартфон рукой. Например, если сжать устройство на несколько секунд, то включится фонарик или запустится любое нужное приложение. Также можно не снимая перчаток делать фотографии зимой. Соответствующие команды каждый настраивает под свои потребности. Кроме того, регулируется сила нажатия. При этом функция научена распознавать ложные нажатия, поэтому неожиданно для владельца она не активируется.

Экран: 5,5", WQHD, IPS SuperLCD 5, 2560x1440

Процессор: восьмиядерный Snapdragon 835

Операционная система: Android 7.1.1 Nougat + НТС Sense

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ

Поддержка карт памяти: microSD до 2 ТБ

Камеры: основная — 12 Мп, с оптической стабилизацией, объективом с апертурой f/1,7, размером пикселя 1,4 мкм и фокусировкой Dual Pixel, фронтальная — 16 Мп, объектив с апертурой f/2,0

Аккумулятор: 3000 мАч, несъёмный

Габариты: 153,9х75,9х7,9–9,2 мм

Вес: 169 граммов

Цена: ожидается – от $650

Смартфон получил 5,5-дюймовый Quad HD-дисплей c широкими по современным меркам рамками сверху и снизу. Заявленный дизайн Liquid Surface означает, что спереди и сзади устройство прикрыто загнутым по всем краям стеклом, плавно переходящим в металлическую раму.

В HTC U11 используется 12-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией, светосилой f/1,7 и технологией Dual Pixel, позволяющей мгновенно фокусироваться на объектах в кадре.

Стоит упомянуть о способности HTC U11 вести 360-градусную запись звука во время съёмки видео. А более интересной функцией стал акустический фокус. Например, если человек снимает в городе и заметил уличного музыканта, то при наведении на него камеры все окружающие звуки будут приглушены, благодаря чему будет слышна только музыка.

Смартфон получил три виртуальных помощника: Google Assistant, Amazon Alexa и Sense Companion. Sense Companion анализирует всё, что делает владелец и в дальнейшем предлагает ему полезную информацию. Например, может напомнить, что нужно зарядить смартфон перед поездкой.