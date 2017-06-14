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Главная » Стиль жизни » Технологии » В Украине раскрыта схема мошенничества и легализации денег с использованием криптовалюты

В Украине раскрыта схема мошенничества и легализации денег с использованием криптовалюты

В Украине раскрыта схема мошенничества и легализации денег с использованием криптовалюты
Иллюстративное фото

Преступная финансовая сеть распространялась на территории Полтавщины и Москвы

14.06.17 398
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Сотрудники налоговой милиции главного управления Государственной фискальной службы Киева совместно с сотрудниками управления уголовного розыска Нацполиции обнаружили международную схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием криптовалюты.

Преступная финансовая сеть распространялась на территории Полтавской области и Москвы, проинформировали в ГФС.

В рамках расследования правоохранители установили группу лиц, которая путем обмана и злоупотребления доверием завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах, а также легализовали средства, полученные преступным путем, под видом перевода криптовалюты в наличку.

В частности, участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву. Завербованные лица в Москве выполняли указания от злоумышленников по приему наличных, распространению биткоинов на территории РФ, а также перевозки наличных заказчикам. Таким образом, завербованные лица осуществляли легализацию различных криптовалют, переводя их в наличность. В дальнейшем, полученные проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

По результатам проведенных обысков была изъята сумма в эквиваленте 14,2 млн грн. в различных валютах, компьютеры, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

Напомним, криптовалюта получила в Японии статус официального платежного средства.

 

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