Хокинг назвал сроки освоения Солнечной системы: через 30 лет – база на Луне, через 50 лет – на Марсе

Человечество должно начать мигрировать с Земли в ближайшие 30 лет. Это единственный путь, который поможет избежать проблемы перенаселения и изменений климата на нашей родной планете. Об этом заявил известный британский физик Стивен Хокинг, передает УНИАН со ссылкой на The Telegraph.
"Я убежден, что люди должны покинуть Землю. Земля становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами", — заявил физик-теоретик.
По мнению ученого, срока в 30 лет достаточно, чтобы создать базу на Луне, а 50 лет – для начала колонизации Марса. На Красную планету Хокинг предлагает сначала отправить образцы растений, животных и грибов.
Ранее Стивен Хокинг заявил, что люди должны колонизировать другую планету в течение ближайших 100 лет, иначе они столкнутся с угрозой исчезновения.