Хокинг назвал сроки освоения Солнечной системы: через 30 лет – база на Луне, через 50 лет – на Марсе

Человечество должно начать мигрировать с Земли в ближайшие 30 лет. Это единственный путь, который поможет избежать проблемы перенаселения и изменений климата на нашей родной планете. Об этом заявил известный британский физик Стивен Хокинг, передает УНИАН со ссылкой на The Telegraph.

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"Я убежден, что люди должны покинуть Землю. Земля становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами", — заявил физик-теоретик.

По мнению ученого, срока в 30 лет достаточно, чтобы создать базу на Луне, а 50 лет – для начала колонизации Марса. На Красную планету Хокинг предлагает сначала отправить образцы растений, животных и грибов.

Ранее Стивен Хокинг заявил, что люди должны колонизировать другую планету в течение ближайших 100 лет, иначе они столкнутся с угрозой исчезновения.