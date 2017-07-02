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Лечебное ожидание. Какой станет медицина через 30 лет
Фото: Getty Images

Лечебное ожидание. Какой станет медицина через 30 лет

Фокус отобрал примеры медицинских инноваций, которые уже сегодня позволяют в общих чертах понять, как выглядит медицина будущего

Ирина Суликовская - 02.07.17 15
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Американская консультационная компания Global Business Network, обслуживающая конгресс США, недавно опубликовала прогноз о реалиях жизни через 30 лет. Примечательно, что прогноз GBN от 1961 года через 30 лет подтвердился на 90%. Нынешний доклад GBN предсказывает увеличение средней продолжительности жизни человека до 130–150 лет, победу над раком, ВИЧ, диабетом и болезнью Альц­геймера. Это произойдёт благодаря развитию молекулярной химии и клонированию повреждённых органов с помощью 3D-биопринтинга. В организме будут хозяйствовать нанороботы, устраняя заболевания органов на ранних стадиях. А приём лекарств заменит подселение "умных" бактерий — симбионтов, которые станут выделять в организм нужные препараты.

Фокус отобрал примеры медицинских инноваций, которые уже сегодня позволяют в общих чертах понять, как выглядит медицина будущего.

Беги без оглядки

Компания Ekso Bionics из США начала производство коммерческих образцов экзоскелета, который помогает вновь научиться ходить парализованным людям. Бионический костюм Ekso — это робот с двигателями, расположенными в области бёдер и коленей. Чтобы надеть на себя робота, сидя в инвалидном кресле, требуется всего 5–10 минут. Весит устройство 23 кг и стоит $100 тыс. Однако в Ekso Bionics уверены, что уже спустя несколько лет их "скелеты" будут гораздо легче и дешевле.

Обойдёмся без скорой

Группа врачей из Сан-Франциско создала кардиомонитор AliveCor, который позволяет делать ЭКГ при помощи iPhone. Миниатюрное устройство с двумя сенсорными панелями прикрепляется к смартфону с обратной стороны, как крышка, и подключается к нему по беспроводной сети. Чтобы снять ЭКГ, достаточно повернуть смартфон в горизонтальное положение и прижать подушечки пальцев к сенсорам либо приложить гаджет к груди в области сердца. Стоит устройство $199. Совсем ничего, учитывая, что возможность быстро снять кардиограмму и отправить её врачу по электронной почте может спасти жизнь.

К слову, сейчас над стартапом по созданию портативного электрокардиографа в виде элегантных часов работают и украинские исследователи.

Чужого нам не надо

В этом году японские учёные впервые пересадили искусственную, выращенную в лаборатории почку животному. На очереди — сердце и лёгкие. В отличие от донорских, искусственные органы не отторгаются организмом, и после их трансплантации не нужно всю жизнь пить лекарства, подавляющие иммунитет. Это первый шаг к разработке биоматериалов, которые можно будет трансплантировать в тело человека.

Съешь себя сам

Профессор Токийского технологического института Ёсинори Осуми был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие механизма аутофагии. Он описал процесс утилизации организмом повреждённых компонентов клеток, сбои в котором и вызывают старение. Благодаря его открытию в будущем станет возможно избавить организм от "отработанных" компонентов и омолодить его.

Печатный станок

В 2015-м врачи из госпиталя Саламанка в Испании провели первую в мире операцию по замене повреждённой раком грудной клетки на 3D-протез. Их пациент страдал редким видом саркомы, и чтобы избежать распространения опухоли по организму, врачам пришлось удалить у пациента кости грудины и заменить их титановым имплантатом. Замена на имплант столь сложного сочленения костей потребовала проведения прецизионного сканирования анатомии грудины и разработки индивидуального импланта.

Для печати титанового импланта использовали 3D-принтер Arcam стоимостью $1,3 млн. Операция по установке новой грудины пациенту прошла успешно, и больной уже прошёл полный курс реабилитации.

Не дёргаться

Любопытно, что одна из ведущих стран в области медицинских инноваций — крохотный Израиль. Пять из десяти лучших компаний мира в области здравоохранения, по версии Forbes, используют израильские технологии.

Среди израильских инноваций в области медицины наиболее известна платформа uMoove —  программа для мобильных устройств, которая позволяет отслеживать мелкие движения мышц лица и глаз. Благодаря ей при помощи смартфона можно самостоятельно диагностировать неврологические расстройства на ранних стадиях и своевременно обратиться к врачу.

Ещё одна израильская IT-разработка — соцсеть для больных сахарным диабетом HelpAround. Её пользователи могут делиться советами, улучшаюшими жизнь с этой болезнью, и оказывать друг другу эмоциональную поддержку.

С широко открытыми глазами

Впрочем, израильские учёные занимаются и куда более серьёзными проблемами. К примеру, компания Nano Retina создала искусственную сетчатку Bio-Retina, имплант, который соединяется с глазными нервами. Искусственная сетчатка активируется специальными очками, преобразующими свет в электрический импульс. Он стимулирует нейроны, заставляя передавать изображение с очков в мозг. Изобретение израильтян уже вернуло зрение тысячам слепых.

Ещё одна израильская компания — IonMed — разработала технологию закрывания хирургических разрезов с использованием холодной плазмы вместо швов, скоб или клея, — быстро, герметично и с минимальным рубцеванием.

Глаза боятся, руки делают

Руководитель израильского проекта "Хорев без границ" Роман Барак о том, как воюющей стране удаётся удерживать лидерство в медицинских инновациях и направлениях разработок, на которых стоит сконцентрироваться украинским учёным

В Израиле популярна шутка о том, что Иерусалим молится, Тель-Авив делает деньги, а Хайфа работает. В Хайфе расположены крупнейшие R&D-центры Microsoft и Intel, именно тут функционирует единственный в мире медицинский факультет на базе политехнического университета, строится первый в мире завод по производству искусственных костей. И это всё в окружении враждебных народов и в паре сотен километров от масштабной войны в Сирии.

Наверное, так происходит потому, что то, что другие априори считают невозможным, мы в Хайфе берём и делаем. Простой пример. В нашем медицинском центре практически ежедневно принимают пациентов, от которых отказались в других клиниках. Если надо, ради одного человека усаживают за стол 10–15 врачей, которые, работая в разных странах, усвоили диаметрально противоположные подходы к медицине, и думают, как эти подходы объединить. И зачастую найденный компромисс излечивает пациента.

Именно в этом главный "секрет" Израиля — собрать весь мировой опыт и аккумулировать его в одном месте, таким образом превратив "количество" в "качество". И этим "секретом" мы готовы делиться с миром. Например, в рамках проекта "Хорев без границ" специалисты нашего центра приезжают в другие страны с гуманитарными миссиями, осматривают пациентов и делятся опытом с врачами.

Для Украины важно развивать реабилитационное направление. Мы недавно столкнулись с необходимостью реабилитировать людей, пострадавших в сирийской войне. Должен заметить, это не менее сложная задача, чем вызовы "медицины будущего", такие как разработка новых методов лечения рака и сахарного диабета. Чтобы восстановить пациента после ранения, нужно много знаний и современных технологий.

Уровень медицинской реабилитации в Украине сейчас критически низок. Наряду с посттравматическим синдромом пострадавших в вооружённом конфликте это бомба замедленного действия. Рано или поздно Украина столкнётся с "афганским синдромом", который можно победить лишь дав пациенту ощущение физической полноценности и мотивировав к психологическому восстановлению.

"Хорев" уже подписал меморандумы о сотрудничестве с администрациями Харькова и Днепра, теперь начинает переговоры с Киевской мэрией. У многих сотрудников нашего центра украинские корни, поэтому мы бы очень хотели, чтобы израильский подход к созданию "светлого будущего" собственными руками стал бы и украинским. Чтобы вы, как и Израиль, несмотря на агрессию соседей и войну, научились делать вещи, удивляющие мир.

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