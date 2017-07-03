Интернет для чайников. Какую роль в развитии интернета вещей сыграли украинские разработчики

Холодильник сам заботится о заказе еды из супермаркета и охлаждает любимые напитки хозяина к моменту его прихода домой. Мусорный бак сообщает о наполнении автоматическому мусоровозу, который тут же прибывает, чтобы его освободить. Беспилотные такси доставляют пассажиров в заданный пункт назначения по оптимальному маршруту с учётом насыщенности трафика и автоматически списывают оплату с банковской карты клиента. "Умный" браслет следит за сердечным ритмом и передаёт эти данные лечащему врачу. Куртка узнаёт об изменении погоды и включает функцию подогрева, когда её хозяин выходит из помещения. Подобные вещи ещё недавно казались атрибутами фантастических романов. Сегодня это пусть не повседневная, но реальность.

Устройства, которые при помощи интернета обмениваются информацией с другими механизмами или человеком, объединяет инновационная концепция под названием "Интернет вещей" (Internet of Things или сокращённо IoT). По прогнозам исследовательской компании IDC, к 2018 году в мире будет около 22 млрд IoT-устройств, что потребует разработки более 200 тыс. новых приложений и сервисов. "IoT-устройства станут нормой жизни, а выбор профессии наших детей во многом будет определяться спросом на специалистов, обслуживающих "умные" вещи в разных сферах", — прогнозирует основатель IoT Hub Роман Кравченко.

Нет инноватора в отечестве своём

Вопреки стереотипам, Украина находится отнюдь не на задворках технологической революции. В 2016-м исследовательская компания Clutch в мировом рейтинге топ-35 компаний-разработчиков в сфере интернета вещей отдала сразу пять мест украинским IT-компаниям. В их числе львовские аутсорсеры Lemberg Solution, Eleks и Devabit и киевские компании Eastern Peak Software и Stanfy. Кроме этого, в разработки IoT вовлечены украинские R&D-центры интернациональных корпораций.

Впрочем, пока украинцы преимущественно заняты созданием продуктов для глобальных рынков. Участие в подобных проектах украинских разработчиков зачастую коммерческая тайна и не получает широкой огласки. "Крупные украинские IT-компании работают над глобальными продуктами, которые будут проникать на наш рынок как часть мировой экосистемы", — поясняет глава "ЕРАМ Украина" Юрий Антонюк.

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В такой ситуации среди далёких от технологий украинцев формируется предубеждение, что экспортно ориентированный IT-сектор не приносит стране особой пользы. Однако, по мнению Романа Кравченко, участие аутсорсинговых компаний в IoT-проектах создаёт спрос на инженеров в Украине. А это, в свою очередь, увеличивает вероятность появления в стране IT-предпринимателей, которые непосредственно в Украине начнут создавать продукты с высокой добавленной стоимостью.

К слову, аутсорсинговые фирмы поддерживают изобретательский дух среди сотрудников. "Чтобы работники не уходили в стартапы, аутсорсеры создают "кружки по интересам", где можно разрабатывать собственные продукты", — рассказывает исполнительный директор Ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA) Ольга Афанасьева.

Аутсорсеры не зря опасаются оттока лучших голов в собственные стартапы — разработки в IoT сегодня имеют шансы получить поддержку на начальном уровне непосредственно в Украине. По наблюдениям юриста практики IT&Медиаправа компании Juscutum Нестора Дубневича, в стране активно создаются лаборатории прототипирования IoT-решений, которые выглядят как мастерские киборгов с 3D-принтерами, роботами и огромным количеством подключённых датчиков.

К примеру, одна из таких площадок — созданный в 2015-м акселератор IoT Hub. По словам его основателя Романа Кравченко, стартапы, которые успели пройти акселерацию в IoT Hub и привлечь инвестиции (например, генерирующие электричество жалюзи SolarGaps и мобильная лаборатория для диагностики безопасности продуктов Biosens), уже вызывают большой интерес в мире.

В 2015 году IoT-лабораторию запустила и "Майкрософт Украина". Компания помогает разработчикам создавать IoT-устройства и выводить их на рынок. Так, в прошлом году из стен лаборатории вышла система дистанционного ухода за экзотическими растениями от команды UA-Robotics, решение для мониторинга вендинговых автоматов DeviceVoice, социальный проект для незрячих людей Open World, система анализа состояния посевных полей AgroMonitor.

С прошлого года развивает IоT-стартапы и "Киевстар". Одним из выпускников 2016-го стал Plugme (решение для "умного" дома). Теперь "Киевстар" планирует запустить с ним совместный продукт.

Успешные стартапы имеют шанс привлечь внимание далеко за пределами Украины. В 2017 году UVCA совместно с фондом WNISEF презентовала украинскую секцию на выставке потребительской электроники CES-2017 в Лас-Вегасе. Украину представили восемь стартапов. В их числе единый цифровой ключ для хранения паролей Hideez, мультивизор Wider для трансляции контента с любых мобильных устройств, приспособление для беспроводной зарядки смартфонов Technovator. "Большинство проектов после выставки получили инвестиции, партнёров и клиентов", — говорит Ольга Афанасьева. По её словам, убедившись в успехе, UVCA собирается представить украинские разработки в США на CES-2018. Для отбора лучших IoT-проектов Украины скоро объявят старт нового UVCA Challenge.

Придётся меняться. Более 40% опрошенных сетью Business performance innovation CEO считают, что именно развитие интернета вещей станет главным вызовом для их индустрий в ближайшие три года

Полевые транзисторы

Скептики считают подобные начинания бесполезными для Украины по той причине, что и аутсорсеры, и стартаперы якобы ориентированы исключительно на внешние рынки и в развитие своей страны ничего не вкладывают, в отличие от аграриев и металлургов, которые создают экспортный потенциал. Как это ни парадоксально, именно агросектор становится в Украине одним из самых активных направлений разработки и применения IoT-решений. В их числе дроны, контролёры увлажнения почвы, автоматические системы для выращивания ягод. В качестве примера проекта для агросектора в "Майкрософт Украина" называют резидента своей IoT-лаборатории команду eNaturr. Разработанный ею программный сервис собирает данные со всего мира о качестве воздуха, воды, земли, радиационном загрязнении, которые обрабатываются в облаке.

Это позволяет выбрать оптимальные места для выращивания экологически чистой продукции.

Не остаются в стороне от прогресса и передовые муниципалитеты. Например, проект Kyiv Smart City включает стратегию развитию "умных" девайсов и их установку в городской среде. Речь идёт об организации "умных" парковок, управлении освещением, городским транспортом, видеомониторингом. "Учитывая, что всё больше данных будет собираться с помощью сенсоров, при помощи IoT станет возможен мониторинг состояния инфраструктуры в реальном времени", — поясняет руководитель R&D отдела Ciklum Борис Працюк. Правда, по его мнению, в Украине в ближайшие 1–3 года может быть запущен лишь пилотный проект управления муниципальной сферой, поскольку внедрение IoT связано с большими инвестициями.

Придётся ускориться

Устройства и решения IoT начинают распространяться в Украине и на потребительском уровне. Это связано с ростом популярности смартфонов как части экосистемы интернета вещей и распространением скоростной связи 3G. Недавно "Киевстар" запустил пилотный проект Kidwatch, который даёт возможность родителям с помощью "умных" часов у ребёнка получать информацию о его местонахождении и узнавать, что происходит рядом с чадом.

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По словам Романа Кравченко из IoT Hub, в Украине пользуются спросом дешёвые и достаточно качественные IoT-гаджеты китайских производителей, а со второй половины 2017-го в продаже появятся украинские продукты Senstone и SolarGaps. Самым распространённым гаджетом пока остаются "умные" часы. По наблюдениям Нестора Дубневича, в офисах отдельных IT-компаний уже появляется "умная" бытовая техника, зарождается интерес к холодильникам, заказывающим еду, кофе-машинам, которым можно дистанционно дать задание.

Распространение в Украине интернета вещей в ближайшие годы создаст новые вызовы для телеком-операторов. "Часть IоT-устройств может использовать соединение с интернетом через так называемый Smarthub, который подсоединяется к сети через любой тип подключения — проводной или беспроводной, но для некоторых решений сеть 4G станет критическим условием", — объясняет Ярослав Калитин из Samsung Electronics. Если с распространением 4G возникнут проволочки, как это было с 3G, развитие интернета вещей в Украине будет заметно отставать.

Бунт вещей

Если в Украине наиболее острым вопросом остаётся 4G, в развитых странах не на шутку обеспокоились рисками для информационной безопасности. Грубо говоря, "умная" бытовая техника, воспринимающая голосовые команды и обменивающаяся данными, гипотетически может "настучать" на своего владельца некой заинтересованной стороне. Кроме этого, взломанное "умное" устройство злоумышленники могут использовать в своих интересах. "Стремительный рост IoT-решений и недостаточное внимание разработчиков к их устойчивости к взломам оставляет пространство для кибератак", — предупреждает Нестор Дубневич из Juscutum. В пример можно привести нашумевший ботнет Mirai — сеть заражённых "умных" устройств (веб-камер и т. п.), которые злоумышленникам удалось взломать из-за оплошности разработчиков. Сотни тысяч инфицированных гаджетов в прошлом году использовались для организации DDos-атак.

После этого инцидента многие страны, по всей видимости, начнут выдвигать более жёсткие требования к IoT. Денис Береговой из Axon Partners предупреждает, что случаи вроде Mirai, помимо недовольства покупателей, для производителей повлекут крупные штрафы. Например, в США уже привлекли к ответственности производителя сетевого оборудования D-Link за ненадлежащий уровень безопасности устройств и мобильного приложения для их управления. Поэтому и украинским разработчикам в сфере интернета вещей безопасностью не стоит пренебрегать.