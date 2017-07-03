Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Технологии » Интернет для чайников. Какую роль в развитии интернета вещей сыграли украинские разработчики
Интернет для чайников. Какую роль в развитии интернета вещей сыграли украинские разработчики
Фото: Getty Images

Интернет для чайников. Какую роль в развитии интернета вещей сыграли украинские разработчики

Фокус выяснил, какую роль в развитии интернета вещей сыграли украинские разработчики и когда подобные технологии получат широкое распространение в нашей стране

Мария Бабенко - 03.07.17 175
100

Холодильник сам заботится о заказе еды из супермаркета и охлаждает любимые напитки хозяина к моменту его прихода домой. Мусорный бак сообщает о наполнении автоматическому мусоровозу, который тут же прибывает, чтобы его освободить. Беспилотные такси доставляют пассажиров в заданный пункт назначения по оптимальному маршруту с учётом насыщенности трафика и автоматически списывают оплату с банковской карты клиента. "Умный" браслет следит за сердечным ритмом и передаёт эти данные лечащему врачу. Куртка узнаёт об изменении погоды и включает функцию подогрева, когда её хозяин выходит из помещения. Подобные вещи ещё недавно казались атрибутами фантастических романов. Сегодня это пусть не повседневная, но реальность.

Устройства, которые при помощи интернета обмениваются информацией с другими механизмами или человеком, объединяет инновационная концепция под названием "Интернет вещей" (Internet of Things или сокращённо IoT). По прогнозам исследовательской компании IDC, к 2018 году в мире будет около 22 млрд IoT-устройств, что потребует разработки более 200 тыс. новых приложений и сервисов. "IoT-устройства станут нормой жизни, а выбор профессии наших детей во многом будет определяться спросом на специалистов, обслуживающих "умные" вещи в разных сферах", — прогнозирует основатель IoT Hub Роман Кравченко.

Нет инноватора в отечестве своём

Вопреки стереотипам, Украина находится отнюдь не на задворках технологической революции. В 2016-м исследовательская компания Clutch в мировом рейтинге топ-35 компаний-разработчиков в сфере интернета вещей отдала сразу пять мест украинским IT-компаниям. В их числе львовские аутсорсеры Lemberg Solution, Eleks и Devabit и киевские компании Eastern Peak Software и Stanfy. Кроме этого, в разработки IoT вовлечены украинские R&D-центры интернациональных корпораций.

Впрочем, пока украинцы преимущественно заняты созданием продуктов для глобальных рынков. Участие в подобных проектах украинских разработчиков зачастую коммерческая тайна и не получает широкой огласки. "Крупные украинские IT-компании работают над глобальными продуктами, которые будут проникать на наш рынок как часть мировой экосистемы", — поясняет глава "ЕРАМ Украина" Юрий Антонюк.

84% организаций уже сегодня используют IoT-устройства, следует из отчёта Hewlett-Packard

В такой ситуации среди далёких от технологий украинцев формируется предубеждение, что экспортно ориентированный IT-сектор не приносит стране особой пользы. Однако, по мнению Романа Кравченко, участие аутсорсинговых компаний в IoT-проектах создаёт спрос на инженеров в Украине. А это, в свою очередь, увеличивает вероятность появления в стране IT-предпринимателей, которые непосредственно в Украине начнут создавать продукты с высокой добавленной стоимостью.

К слову, аутсорсинговые фирмы поддерживают изобретательский дух среди сотрудников. "Чтобы работники не уходили в стартапы, аутсорсеры создают "кружки по интересам", где можно разрабатывать собственные продукты", — рассказывает исполнительный директор Ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA) Ольга Афанасьева.

Аутсорсеры не зря опасаются оттока лучших голов в собственные стартапы — разработки в IoT сегодня имеют шансы получить поддержку на начальном уровне непосредственно в Украине. По наблюдениям юриста практики IT&Медиаправа компании Juscutum Нестора Дубневича, в стране активно создаются лаборатории прототипирования IoT-решений, которые выглядят как мастерские киборгов с 3D-принтерами, роботами и огромным количеством подключённых датчиков.

К примеру, одна из таких площадок — созданный в 2015-м акселератор IoT Hub. По словам его основателя Романа Кравченко, стартапы, которые успели пройти акселерацию в IoT Hub и привлечь инвестиции (например, генерирующие электричество жалюзи SolarGaps и мобильная лаборатория для диагностики безопасности продуктов Biosens), уже вызывают большой интерес в мире.

В 2015 году IoT-лабораторию запустила и "Майкрософт Украина". Компания помогает разработчикам создавать IoT-устройства и выводить их на рынок. Так, в прошлом году из стен лаборатории вышла система дистанционного ухода за экзотическими растениями от команды UA-Robotics, решение для мониторинга вендинговых автоматов DeviceVoice, социальный проект для незрячих людей Open World, система анализа состояния посевных полей AgroMonitor.

С прошлого года развивает IоT-стартапы и "Киевстар". Одним из выпускников 2016-го стал Plugme (решение для "умного" дома). Теперь "Киевстар" планирует запустить с ним совместный продукт.

Успешные стартапы имеют шанс привлечь внимание далеко за пределами Украины. В 2017 году UVCA совместно с фондом WNISEF презентовала украинскую секцию на выставке потребительской электроники CES-2017 в Лас-Вегасе. Украину представили восемь стартапов. В их числе единый цифровой ключ для хранения паролей Hideez, мультивизор Wider для трансляции контента с любых мобильных устройств, приспособление для беспроводной зарядки смартфонов Technovator. "Большинство проектов после выставки получили инвестиции, партнёров и клиентов", — говорит Ольга Афанасьева. По её словам, убедившись в успехе, UVCA собирается представить украинские разработки в США на CES-2018. Для отбора лучших IoT-проектов Украины скоро объявят старт нового UVCA Challenge.

Придётся меняться. Более 40% опрошенных сетью Business performance innovation CEO считают, что именно развитие интернета вещей станет главным вызовом для их индустрий в ближайшие три года

Полевые транзисторы

Скептики считают подобные начинания бесполезными для Украины по той причине, что и аутсорсеры, и стартаперы якобы ориентированы исключительно на внешние рынки и в развитие своей страны ничего не вкладывают, в отличие от аграриев и металлургов, которые создают экспортный потенциал. Как это ни парадоксально, именно агросектор становится в Украине одним из самых активных направлений разработки и применения IoT-решений. В их числе дроны, контролёры увлажнения почвы, автоматические системы для выращивания ягод. В качестве примера проекта для агросектора в "Майкрософт Украина" называют резидента своей IoT-лаборатории команду eNaturr. Разработанный ею программный сервис собирает данные со всего мира о качестве воздуха, воды, земли, радиационном загрязнении, которые обрабатываются в облаке.

Это позволяет выбрать оптимальные места для выращивания экологически чистой продукции.

Не остаются в стороне от прогресса и передовые муниципалитеты. Например, проект Kyiv Smart City включает стратегию развитию "умных" девайсов и их установку в городской среде. Речь идёт об организации "умных" парковок, управлении освещением, городским транспортом, видеомониторингом. "Учитывая, что всё больше данных будет собираться с помощью сенсоров, при помощи IoT станет возможен мониторинг состояния инфраструктуры в реальном времени", — поясняет руководитель R&D отдела Ciklum Борис Працюк. Правда, по его мнению, в Украине в ближайшие 1–3 года может быть запущен лишь пилотный проект управления муниципальной сферой, поскольку внедрение IoT связано с большими инвестициями.

Придётся ускориться

Устройства и решения IoT начинают распространяться в Украине и на потребительском уровне. Это связано с ростом популярности смартфонов как части экосистемы интернета вещей и распространением скоростной связи 3G. Недавно "Киевстар" запустил пилотный проект Kidwatch, который даёт возможность родителям с помощью "умных" часов у ребёнка получать информацию о его местонахождении и узнавать, что происходит рядом с чадом.

$840 млрд достигнет суммарная годовая выручка вендоров IoT-устройств к 2020-му, по прогнозам IDC

По словам Романа Кравченко из IoT Hub, в Украине пользуются спросом дешёвые и достаточно качественные IoT-гаджеты китайских производителей, а со второй половины 2017-го в продаже появятся украинские продукты Senstone и SolarGaps. Самым распространённым гаджетом пока остаются "умные" часы. По наблюдениям Нестора Дубневича, в офисах отдельных IT-компаний уже появляется "умная" бытовая техника, зарождается интерес к холодильникам, заказывающим еду, кофе-машинам, которым можно дистанционно дать задание.

Распространение в Украине интернета вещей в ближайшие годы создаст новые вызовы для телеком-операторов. "Часть IоT-устройств может использовать соединение с интернетом через так называемый Smarthub, который подсоединяется к сети через любой тип подключения — проводной или беспроводной, но для некоторых решений сеть 4G станет критическим условием", — объясняет Ярослав Калитин из Samsung Electronics. Если с распространением 4G возникнут проволочки, как это было с 3G, развитие интернета вещей в Украине будет заметно отставать.

Бунт вещей

Если в Украине наиболее острым вопросом остаётся 4G, в развитых странах не на шутку обеспокоились рисками для информационной безопасности. Грубо говоря, "умная" бытовая техника, воспринимающая голосовые команды и обменивающаяся данными, гипотетически может "настучать" на своего владельца некой заинтересованной стороне. Кроме этого, взломанное "умное" устройство злоумышленники могут использовать в своих интересах. "Стремительный рост IoT-решений и недостаточное внимание разработчиков к их устойчивости к взломам оставляет пространство для кибератак", — предупреждает Нестор Дубневич из Juscutum. В пример можно привести нашумевший ботнет Mirai — сеть заражённых "умных" устройств (веб-камер и т. п.), которые злоумышленникам удалось взломать из-за оплошности разработчиков. Сотни тысяч инфицированных гаджетов в прошлом году использовались для организации DDos-атак.

После этого инцидента многие страны, по всей видимости, начнут выдвигать более жёсткие требования к IoT. Денис Береговой из Axon Partners предупреждает, что случаи вроде Mirai, помимо недовольства покупателей, для производителей повлекут крупные штрафы. Например, в США уже привлекли к ответственности производителя сетевого оборудования D-Link за ненадлежащий уровень безопасности устройств и мобильного приложения для их управления. Поэтому и украинским разработчикам в сфере интернета вещей безопасностью не стоит пренебрегать.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Несуществующий Керченский мост "положил" Интернет в оккупированном Крыму, – СМИЧерный вторник. DOS/Petya.AАвстралийский биохакер по имени Мяу вживил проездной себе в руку

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 35061
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 6214
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 9621
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 3823
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 1969
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6083
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 994
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1429
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2311
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3299
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 6366 / 19789
  2. Лавров признал, что Россия "ввязалась" в конфликт в Донбассе 2976 / 3311
  3. Пакистан заинтересован в покупке украинских танков "Оплот" 2777 / 3051
  4. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 2607 / 35061
  5. Жебривский раскритиковал Туку за заявление об отселении людей из Донбасса 1848 / 2055
  6. ГПУ и НАБУ взялись за Приватбанк: имущество арестовано, готовятся подозрения 1770 / 2165
  7. Залечили. 10 методов лечения, которые гораздо опаснее, чем болезни 1563 / 1815
  8. Вышивку "белым по белому" признали культурным наследием Украины 1423 / 3710
  9. Из-за Трампа Земля может превратиться в Венеру, – Хокинг 1363 / 1515
  10. Карта военных действий в зоне АТО на 2 июля 1347 / 1486
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 28 / 35061
  2. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 17 / 19789
  3. Пакистан заинтересован в покупке украинских танков "Оплот" 15 / 3051
  4. В России в ДТП погибли 13 человек 12 / 786
  5. Вышивку "белым по белому" признали культурным наследием Украины 11 / 3710
  6. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 9 / 1429
  7. В Интернете показали новые украинские танки "Оплот" 6 / 3658
  8. Карта военных действий в зоне АТО на 2 июля 6 / 1486
  9. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Тернополя 6 / 1414
  10. Сегодня отмечают День Военно-морских сил Украины 6 / 394
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.