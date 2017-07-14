Глава Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал запуск нового вебсайта — x.com.
Об этом Маск написал в своем Twitter.
"Сейчас он слишком многословен, но завтра это будет исправлено", - отметил Маск.
Объявление было сделано сегодня утром 14 июля. При этом на самом сайте пока ничего не опубликовано, кроме одной буквы "x".
Маск пообещал, что 15 июля "поправит" сайт. Загадкой остается, что же именно он сделает с сайтом и будет ли это совершенно новый проект.
Напомним, Илон Маск назвал украинский "Зенит" лучшей ракетой.