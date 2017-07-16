Появился мультфильм в ДНК бактерии

В ДНК можно хранить не только генетическую, но и другую информацию.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Live Science.
Ученые доказали это, записав в ДНК бактерии короткий мультфильм и затем восстановив его с точностью в 90%.
"Мы хотим сделать из клеток историков. Мы представляем себе биологическую систему памяти, которая намного меньше и при этом более гибкая, чем существующие сегодня технологии. Она сможет отслеживать множество изменений в организме, при этом не причиняя дискомфорта", — заявил нейробиолог Сет Шипман, докторант Гарвардской медицинской школы в Бостоне.
Для начала ученые решили доказать, что ДНК можно использовать для записи различной информации. Чтобы поместить "мультфильм" в ДНК, они использовали технологию редактирования генома CRISPR-Cas9 — "молекулярных ножниц", позволяющих вырезать из ДНК одни фрагменты и вставлять другие.
Исследователи поместили в ДНК пять кадров, изображающих лошадь в движении, — по кадру в день. Затем они секвенировали геном бактерии и с точностью в 90% восстановили мультфильм.
Напомним, японские ученые получили право изменять ДНК человеческих эмбрионов.