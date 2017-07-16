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Главная » Стиль жизни » Технологии » Появился мультфильм в ДНК бактерии

Появился мультфильм в ДНК бактерии

Появился мультфильм в ДНК бактерии
Скриншот видео

Исследователи поместили в ДНК пять кадров, изображающих лошадь в движении

16.07.17 65
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В ДНК можно хранить не только генетическую, но и другую информацию. 

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Live Science.

Ученые доказали это, записав в ДНК бактерии короткий мультфильм и затем восстановив его с точностью в 90%.

"Мы хотим сделать из клеток историков. Мы представляем себе биологическую систему памяти, которая намного меньше и при этом более гибкая, чем существующие сегодня технологии. Она сможет отслеживать множество изменений в организме, при этом не причиняя дискомфорта", — заявил нейробиолог Сет Шипман, докторант Гарвардской медицинской школы в Бостоне. 

Для начала ученые решили доказать, что ДНК можно использовать для записи различной информации. Чтобы поместить "мультфильм" в ДНК, они использовали технологию редактирования генома CRISPR-Cas9 — "молекулярных ножниц", позволяющих вырезать из ДНК одни фрагменты и вставлять другие. 

Исследователи поместили в ДНК пять кадров, изображающих лошадь в движении, — по кадру в день. Затем они секвенировали геном бактерии и с точностью в 90% восстановили мультфильм.

Напомним, японские ученые получили право изменять ДНК человеческих эмбрионов.

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