Первый Hyperloop соединит Нью-Йорк с Вашингтоном

Основатель инфраструктурной и туннельной компании The Boring Company Илон Маск получил разрешение от правительства США на строительство первого тоннеля для сверхскоростного поезда Hyperloop.
Об этом Илон Маск сообщил в своем Twitter, на который ссылаются мировые СМИ.
Подземный тоннель соединит Нью-Йорк с Вашингтоном.
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"Только что получил устное утверждение правительства для The Boring Company на строительство подземного туннеля Hyperloop по маршруту Нью-Йорк – Филадельфия – Балтимор – Вашингтон", - сообщил Маск.
Отметим, протяженность маршрута составит более 300 км. Как уверяет Маск, Hyperloop будет преодолевать это расстояние за 29 минут. Сейчас поездка по железной дорогой между этими городами составляет 3 часа 20 минут.
Напомним, Илон Маск выиграл тендер на создание самого большого в мире аккумулятора.