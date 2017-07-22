Hyperloop по-украински. Сколько будет стоить "электричка будущего"

Основанная инвестором Uber Шервином Пишеваром компания Hyperloop One в июне этого года представила проект первых трасс Hyperloop в Европе. Компания планирует начать строительные работы уже к 2021 году.

Hyperloop — предложенная в 2012-м американским изобретателем Илоном Маском концепция нового скоростного вида транспорта. По сути это поезд на магнитной или воздушной подушке, перемещающийся внутри трубы с низким давлением. Пассажиры или груз помещаются в капсулу, которую двигатель на электрической тяге разгоняет до скорости в 1200 км/ч. По расчётам Маска, Hyperloop станет самым экономичным способом передвижения. Так как капсулы скользят по трубе с откачанным воздухом, они практически не встречают сопротивления, и для работы Hyperloop достаточно энергии, вырабатываемой солнечными батареями. По идее Маска, дешевизна технологии позволит в сжатые сроки охватить сетью Hyperloop весь мир.

Пока Hyperloop находится на стадии умозрительной концепции, однако SpaceX Маска занят разработкой дизайна пассажирских капсул. А так как Маск отказался от патентования технологии, две не связанные с изобретателем конкурирующие компании — Hyperloop Transportation Technologies и вышеупомянутая Hyperloop One рассматривают возможность коммерческой эксплуатации технологии.

Почему без нас?

Hyperloop One предполагает на первом этапе построения глобальной сети связать маршрутами длиной около 5 тыс. км 44 города Европы с общим населением более 75 млн человек. "Европу охватывают новые идеи в области транспорта, это даёт уникальные возможности для прорыва с помощью Hyperloop One", — поясняет Пишевар свою заинтересованность в развитии проекта в ЕС.

К сожалению, в проекте Пишевара нашей страны нет. Однако эксперты аналитического центра "Украинский институт будущего" оценили перспективы внедрения Hyperloop в Украине и пришли к выводу, что в ближайшей перспективе появления нового вида транспорта в нашей стране ждать не стоит, но в случае стабилизации экономической ситуации и глобального скачка технологического развития мира поездка на Hyperloop из Киева в Одессу, на море, может стать реальностью.

"Пока подобный проект в нашей стране экономически необоснован. Но через несколько десятков лет технологии, которые сегодня кажутся фантастикой, могут стать реальностью. И тогда строительство в Украине Hyperloop может заинтересовать государство и инвесторов" — объясняет свой интерес к проекту Hyperloop сотрудник Института будущего Ярослав Пилипчук. Используя публичную проектную документацию, коммерческие предложения, исследования консалтинговых фирм и научно-исследовательских институтов, он проанализировал экономические показатели Hyperloop в мире и адаптировал их к отечественным реалиям.

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Сколько стоит?

Как поясняют в Институте будущего, согласно проектной информации Hyperloop, в 2013 году была дана оценка стоимости строительства в $10,6 млн за 1 км. В 2016-м оценка повысилась до $16–18 млн, без учёта стоимости земельного участка. В Европе по состоянию на 2017-й стоимость строительства высокоскоростных железнодорожных путей составляет $26,7 млн за 1 км, а в США — $39–40 млн.

То есть стоимость строительства Hyperloop ниже по сравнению с другими высокоскоростными технологиями перевозок. Благодаря этому и цена билетов будет меньше, чем на скоростные поезда. По различным проектам Hyperloop предлагает тарифы $10–20 за маршрут длиной в 300–650 км с учётом покрытия только эксплуатационных расходов (то есть в случае, когда затраты на строительство берёт на себя государство).

По мнению экспертов Института будущего к приведённым выше цифрам стоит добавить ещё ряд расходов. К примеру, хотя Hyperloop высоко автоматизирован, некоторые элементы системы требуют надзора со стороны человека, поэтому понадобятся дополнительные расходы на диспетчеризацию. Также существующие проектные предложения не учитывают стоимость эксплуатации станций и расходы на инспекцию инфраструктуры. Учитывая скорость Hyperloop, технология должна иметь режим строгой технической инспекции.

В итоге, по оценке Украинского института будущего, прогнозная стоимость Hyperloop по маршруту Киев — Одесса составит $3,6 млрд. При условии покрытия пассажиром лишь эксплуатационных расходов стоимость билета составит около $20. Это гораздо дешевле полёта самолётом и сопоставимо с ценами на поезд. Однако если проект будет реализовывать частный инвестор, чтобы окупить работы за 30 лет, потребуется установить цену билета не ниже $169.

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Без государства никуда

"Если зарубежные инвесторы рискнут смотреть на Украину как гео­политически безопасную страну на 30 лет вперёд, проект вполне реализуем", — восклицает руководитель инфраструктурных проектов Института будущего, экс-замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер. Однако независимые эксперты к столь радужным прогнозам относятся скептически. "Окупаемых инвестиций здесь быть не может. Пассажирские рельсовые перевозки — это априори убыточный проект. В странах ЕС тарифы либо заоблачные, либо дотируемые государством в дополнение к софинансированию подвижного состава и созданию инфраструктуры", — говорит эксперт по транспорту Офиса эффективного регулирования BRDO Сергей Хижняк.

Да и цена билета в $169 не прибавляет оптимизма. Даже при самых радужных сценариях экономического роста спустя несколько десятков лет лишь немногие украинцы смогут позволить выложить подобные суммы за билет к морю.

Одним словом, реализация гипотетического проекта потребует финансирования со стороны государства. Как поясняют в Институте будущего, для чиновников эти затраты оправданны. Строительство Hyperloop в Украине приведёт к оживлению экономики страны. Лишь увеличение спроса на сталь для труб составит $600 млн, а на железобетон — $750 млн. Также появится спрос на алюминий и никель, используемые в капсулах. Разумеется, реализация этого масштабного проекта потребует множества высококвалифицированных инженеров, что даст толчок к развитию отечественной науки и технологий. А участие в столь громком проекте позволит украинским строительным и инжиниринговым компаниям получать интересные заказы со всего мира.

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Однако в обозримом будущем финансирование государством подобного проекта невозможно. У нас нет денег на гораздо более прозаичные вещи. Так, согласно финансовому плану Укрзализныци, на 2017 год предусмотрены расходы в размере 106,5 млрд грн, из которых на капитальные инвестиции планируется выделить 22,7 млрд грн. По оценкам экспертов Института будущего, для реконструкции, капитального и текущего ремонта авиа­ционной инфраструктуры также необходимо 11,6 млрд грн в год. Но выделение даже таких сумм под сомнением.

Тем не менее расстраиваться не стоит. Как поясняет экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава, Hyperloop пока лишь гипотетическая концепция, и нельзя исключать, что в реальности всё окажется совсем не так радужно, как на бумаге. "В своё время сулили огромные перспективы и для маглева — поезда на магнитной подушке. Но реалии оказались иными. В итоге сделали лишь один коммерческий проект в Шанхае. На родине маглева, в Германии, — вообще ни одного", — говорит Кава.

Если чиновники сейчас сосредоточатся на реформировании транспортной инфраструктуры и улучшении условий ведения бизнеса в этой отрасли, Украина имеет шанс в обозримом будущем получить пусть и не инновационный, но приемлемый по комфорту транспорт. Некоторые улучшения в этом направлении заметны уже сейчас. Отечественная авиация преодолела кризис и вышла на уровень перевозок 2013 года. А планы прихода в Украину лоукостеров Ryanair и Eurowings позволяют утверждать, что тренд к росту авиаперевозок сохранится и в дальнейшем. Понемногу появляются новые маршруты поездов "Интерсити" и развиваются международные пассажирские сообщения. Увеличение финансирования дорожных работ и создание Дорожного фонда позволило начать ремонт десятилетиями не ремонтируемых автотрасс.

То есть работы как для чиновников, так и для частных инвесторов хоть отбавляй. А пока мы будем приводить в божеский вид то, что у нас есть, ситуация с Hyperloop, равно как и с идеями прочих инновационных видов транспорта, прояснится. И мы получим шанс заняться реализацией уже доказавших свою успешность проектов.