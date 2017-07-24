Windows больше не будет поддерживать Outlook и Paint

Корпорация Microsoft представила список функций, которые будут не поддерживаться в обновлении Creators Update для Windows 10, выходящем осенью.
Помимо прочих, в перечень попали Outlook Express, приложение Reader, а также графический редактор Paint.
Paint, выпущенный в 1985 году, признали устаревшим. В то же время редактор останется в новом обновлении, однако его разработка остановится. О том, будет ли он в последующих версиях системы, не сообщается.
Напомним, Microsoft купила социальную сеть LinkedIn за $26,2 млрд.