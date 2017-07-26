Немецкие компании Bosch и Daimler продемонстрировали беспилотную парковку автомобиля в реальных условиях в паркинге музея Mercedes-Benz в Штутгарте.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-релизе Bosch, теперь с помощью смартфона водитель может автоматически припарковать машину в нужном месте, не отслеживая при этом ее передвижение.

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Данный проект является первым в мире инфраструктурным решением для полностью автоматизированной службы парковки автомобилей в реальных условиях с водителями или без.

"Эпоха беспилотного вождения наступит быстрее, чем многие думают. Автоматизированная парковка в музее демонстрирует впечатляющий уровень развития технологий", - заявил руководитель отдела беспилотного вождения и активной безопасности компании Mercedes-Benz Майкл Хафнер.

Напомним, Volvo останавливает выпуск машин с бензиновыми двигателями.