WhatsApp ежедневно пользуются 1 млрд человек

Популярный мессенджер WhatsApp опубликовал данные о количестве активных пользователей своего приложения.
Об этом говорится в заявлении компании, которое цитируют мировые СМИ.
По данным компании, ежедневная аудитория мессенджера достигла 1 млрд человек, месячная – 1,3 млрд человек. Ежедневно через приложение отправляется 55 млрд сообщений, 4,5 млрд фото и 1 млрд видео.
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"В прошлом году мы поделились новостью, что 1 млрд человек на Земле пользуются WhatsApp ежемесячно. Сегодня мы радуемся и гордимся, что 1 млрд человек на Земле пользуются WhatsApp каждый день", – говорится в заявлении компании.
Напомним, владельцы устаревших смартфонов больше не смогут пользоваться WhatsApp.