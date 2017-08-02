Facebook разрабатывает устройство для видеочатов

Разработку могут представить весной 2018 года

Facebook разрабатывает устройство для видеосвязи, оно будет оснащено сенсорным дисплеем размером с экран ноутбука, а также камерой, реагирующей на движение.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Bloomberg.

Разработку могут представить весной 2018 года, однако ее прототипы уже используются в тестовом режиме.

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Также сообщается о работе компании над "умным" голосовым динамиком для управления домашней техникой.

Разработками занимается Building 8 – закрытое подразделение Facebook, деятельность которого практически не освещается в прессе.

Сама компания официально пока эти проекты не подтверждает.

Напомним, Facebook собрался выпустить умную колонку.