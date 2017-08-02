Первый беспилотный трамвай в Китае / Фото: chinadaily.com.cn

В Китае на маршрут вышел первый беспилотный общественный электротранспорт. Об этом сообщает Hi-News.

Первый в мире беспилотный трамвай сошел с конвейера в городе Циндао провинции Шаньдун. Он уже курсирует по улицам и вмещает до 380 пассажиров.

Трамвай способен развивать скорость до 70 километров в час. Длина транспортного средства составляет 35 метров, а ширина – 2,6 метра.

Управляется трамвай с помощью интеллектуальной системы, которая позволяет ему самостоятельно регулировать скорость передвижения, набирать скорость и тормозить.

По словам разработчиков, созданный в CRRC Qingdao Sifang "трамвайный мозг" позволит не только повысить эффективность трамваев, но и улучшить их безопасность.

Когда беспилотные трамваи станут массовым явлением - не сообщается. В данный момент модель проходит тестовые испытания на улицах города.

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Первый беспилотный трамвай в Китае









Фото: chinadaily.com.cn