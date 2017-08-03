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Главная » Стиль жизни » Технологии » NASA ищет "планетарного защитника"

NASA ищет "планетарного защитника"

NASA ищет "планетарного защитника"
Фото из открытых источников

Платить обещают от $124 до $187 тыс. в год

03.08.17 180
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Американское космическое агентство NASA ищет человека на должность "офицера по планетарной защите". Об этом пишет Эспрессо со ссылкой на CNBC.

За год на этом посту можно будет заработать от $124 до $187 тыс.

В обязанности офицера будет входить предотвращение загрязнения Земли чужеродными микробами, а также обеспечение того, чтобы космические исследователи не навредили другой планете и космическим объектам.

Другие обязанности включают консультирование должностных лиц по вопросам обеспечения безопасности полетов. На работу зовут тех, кто имеет "широкий инженерный опыт и желание путешествовать".

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