Капсула достигла такого результата всего через 5 секунд после старта

Компания Hyperloop One провела вторую фазу испытаний своей высокоскоростной пассажирской капсулы XP-1, разогнав ее до 310 км/ч.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Engadget.

Испытательный туннель Hyperloop, построенный к северу от Лас-Вегаса, в настоящее время имеет длину около 500 метров. При этом заявленной скорости в 310 км/ч капсула достигла всего через 5 секунд после старта, проехав отрезок в 300 метров. После прохождения этой отметки сработала тормозная система и тестовая тележка постепенно остановилась.

"Этого удалось достичь всего на 300 метрах разгона. С дополнительными 2 тыс. метрами направляющих мы можем достичь 1 тыс. км/ч", - говорится в релизе компании.

Такого результата удалось достичь благодаря электрической силовой установке мощностью в 3 тыс. л.с. и отсутствию воздуха в тоннеле.

В данный момент капсулы Hyperloop One по скорости опережают скоростные поезда первой категории, которые ездят со скоростью 250 км/ч, однако все еще уступают японским "поездам-пулям".

Напомним, первый Hyperloop соединит Нью-Йорк с Вашингтоном.