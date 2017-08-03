Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании

Писатель Эндрю Кин рассказал Фокусу о цифровой тирании, публичности и о государстве, судьбу которого особенно важно помнить в эпоху интернета

КТО ОН обозреватель CNN, писатель. В своих предыдущих книгах ("Культ дилетанта: как нынешний интернет убивает нашу культуру", "Цифровое головокружение. Как сегодняшняя социальная революция разделяет, уменьшает и дезориентирует нас", "Ничего личного. Как социальные сети, поисковые системы и спецслужбы используют наши персональные данные для собственной выгоды") привёл факты монополизации и злоупотребления доверием пользователей в интернете ПОЧЕМУ ОН в феврале 2018-го выходит его новая книга "Как починить будущее"

Эндрю Кин о тёмной стороне интернет-глобализации не беспокоился — ровно до тех пор, пока его собственный бизнес не пал жертвой перемен.

Поначалу британец, чья фамилия переводится с английского как "увлечённый", стал одним из самых приверженных фанатов новой технологии. "Интернет, этот величайший соблазн со времён мирового коммунизма, я открыл для себя в начале девяностых", — вспоминает собеседник Фокуса.

Уверовав в силу новых технологий, Кин, тогда ещё скромный преподаватель истории, уволился и переехал в Калифорнию — ближе к инновациям. Интернет казался ему пространством равных возможностей, где найдётся место для каждого желающего. Главное — не растерять увлечённость.

В Кремниевой долине, заручившись поддержкой инвесторов, Эндрю Кин основал онлайн-платформу Audiocafe. Несколько лет его стартап успешно держался на плаву. То, что произошло потом, Кин описывает довольно скупо: "Пробуждение наступило в апреле 2000-го. Проект Audiocafe развалился".

От неудачи Эндрю Кин оправился довольно быстро, и по другую сторону баррикад. Бывший стартапер взялся продюсировать шоу, разоблачавшее в том числе "самые постыдные явления, спровоцированные интернетоманией".

"Вместо того чтобы способствовать всестороннему образованию, интернет породил зацикленную на селфи культуру вуайеризма и нарциссизма и широкий спектр других психических расстройств. Вместо того чтобы расширять многообразие возможностей, интернет по-крупному обогащает лишь кучку молодых белых мужчин в чёрных лимузинах. Вместо того чтобы нас осчастливить, интернет всё больше нас раздражает", Из книги "Ничего личного. Как социальные сети, поисковые системы и спецслужбы используют наши персональные данные для собственной выгоды" Эндрю Кина

Тогда-то о нём заговорили. Один за другим обитатели Кремниевой долины стать приглашать Эндрю Кина к себе на работу. С каждым разом красноречивому соискателю доставался более высокий и ответственный пост.

В 2007-м, когда мир за пределами Сан-Франциско робко, но восхищённо начал осваивать соцсети, блоги и подкасты, Эндрю Кин дебютировал как писатель. В продажу поступил "Культ дилетанта: как нынешний интернет убивает нашу культуру".

Напиши эту книгу человек, ни разу не бывавший в пригороде Сан-Франциско, вряд ли она вызвала бы столько шума. Но её автор не стеснялся напоминать о тесном знакомстве с Кремниевой долиной, не стал умалчивать о провале своего стартапа и не ленился выдавать на-гора острые выпады в сторону интернет-монополистов вроде Google.

Кроме того, писатель резко отзывался о ресурсах, поощрявших пользователей распространять контент-"отсебятину". "Зачем читателю покупать печатное издание энциклопедии, если есть бесплатная, но полуправдивая Wikipedia?" — спрашивал Кин. И предупреждал: новшества могут негативно сказаться на общем уровне культуры.

Его читали и цитировали. Однако ситуация в мире не менялась: любительские ресурсы продолжали переманивать клиентов, лишая профессионалов куска хлеба, соцсети множились, их аудитории росли. Сам Кин тоже дал слабину — в мае 2008-го зарегистрировался в Twitter.

Не желая верить в собственную беспомощность, Эндрю Кин пишет ещё две книги. Названия становятся длиннее и, что немаловажно, провокационнее. Читатели снова в восторге. Смотришь на обложку любой из них и видишь, как в будущем могли бы звучать надписи на плакатах против засилья интернета.

Названия ваших книг можно трансформировать в ёмкие и запоминающиеся слоганы. Взять хотя бы "Цифровое головокружение. Как сегодняшняя социальная революция разделяет, уменьшает и дезориентирует нас". Из этого получится сразу два требования: "Нет цифровому головокружению" и "Хватит разделять, уменьшать и дезориентировать". Задумывались когда-нибудь о митингах — более активной, по сравнению с писательством, фазе борьбы с несправедливостью в Сети?

— Я не бунтарь, а интернет — не воплощение зла. Ответственность за проблемы, спровоцированные интернетом, обычно несут не отдельные люди, а бизнес-структуры. Срабатывает принцип: "Победитель забирает всю экономику". Все тенденции, сети, продукты подстраиваются под конкретную компанию. Мы не можем винить в этом людей, такова природа вещей!

О, дивный новый Кин

Разговор с писателем поначалу не ладится. А потом и вовсе заходит в тупик. Эндрю Кин раздражённо открещивается от собственных, уже ставших легендарными высказываний ("Я не мог сказать, что соцсети убивают наш вид", "Я не мог говорить, что интернет подпитывает экономику слежки"). Недоумеваю: не связалась ли я, случайно, с каким-то однофамильцем великого разоблачителя Кина? И с каких пор в лексиконе острого на язык спикера появилось дурацкое "я не я"?

"Вместо того чтобы создавать открытость и прозрачность, интернет плодит паноптикум инструментов слежения и сбора информации, где нас, пользователей крупных сетей передачи данных типа Facebook, продают в насквозь прозрачной упаковке. Вместо дальнейшей демократизации интернет насаждает власть толпы" Из книги "Ничего личного. Как социальные сети, поисковые системы и спецслужбы используют наши персональные данные для собственной выгоды" Эндрю Кина

Дальше — больше: "При всём своём несовершенстве соцсети могут принести пользователю немало выгоды", — заявляет Кин. Услышать подобное из его уст так же неестественно, как получить рецепт мясного блюда из рук прожжённого вегана.

Неожиданная толерантность объясняется довольно просто: не сумев победить ветряные мельницы, Кин взял их себе в союзники. Он намерен развернуться на 180 градусов и говорить на страницах новой книги исключительно о том, как с помощью интернета "починить" будущее. "Я изо всех сил пытаюсь сфокусироваться на позитивных моментах цифровой эволюции", — поясняет собеседник.

В фильме "Сфера" Джеймса Понсольда у вымышленной цифровой корпорации есть мотто: "Знать — хорошо, а знать всё — лучше". Главная героиня заявляет о том, что мы ведём себя цивилизованнее, когда знаем, что за нами кто-то наблюдает. Как исследователь, который ищет положительные аспекты, скажите: является ли "прозрачность" одним из преимуществ цифровой эволюции?

— Я не смотрел фильм, но читал книгу, по которой он был снят. "Сфера" — роман-утопия о влиянии технологий на общество. Поверьте, её автор точно не считает, что находится под постоянным присмотром — хорошая идея. "Сфера" нас предостерегает: публичность должна быть в меру.

Нужна ли современному человеку приватность в виртуальном мире?

— Нужен баланс между приватностью и публичностью, которой в наше время становится всё больше. Нужны законы, которые бы защищали приватность в цифровом мире. И в то же время нам пора смириться с тем, что мы больше не можем наслаждаться привычным объёмом приватности. То, что мы переживаем сейчас, не сильно отличается от того, что люди испытывали в прошлом. Обратите внимание на "О, дивный новый мир" Олдоса Хаксли и "Развлекаемся до смерти" Нейла Постмана. Обе книги были написаны до появления интернета. Но в цифровую эпоху они дают ещё больше пищи для размышлений. Кроме того, посмотрите "Головокружение" Альфреда Хичкока — вы увидите предостережение: не влюбляться без ума в то, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Нереально прекрасное, скорее всего, не есть реальным.

В некоторых странах цепочка "пользователь —соцсеть" или "браузер — пользователь" включает дополнительный элемент — "правительство". К примеру, китайское правительство запретило Facebook, в Украине указом президента были запрещены российские соцсети. Как считаете, такой контроль — мера предосторожности или ущемление свободы слова?

— Я бы не ставил украинско-российскую и китайскую ситуации в один ряд. Когда между странами идёт война, пусть и гибридная, такие запреты предсказуемы. Это ещё один этап войны. А вот то, что происходит в Китае, не может не вызывать беспокойства. Поднебесная — худший пример того, что может случиться, если государство возьмётся контролировать, что мы делаем и говорим. Это не просто "ущемление". Это новый вид цифровой тирании.

Писатель и футурист Мартин Форд в интервью Фокусу заметил, что в будущем отношения между людьми и искусственным интеллектов вполне могут развиваться по сценарию "Матрицы" Вачовски.

— Еще лет двести, как минимум, я бы не переживал на этот счёт. Повторить некоторые наши мысли или поступки компьютерам просто не под силу. Мне кажется, технари согласятся: машины действительно можно сделать умнее. Но они не станут такими же умными, как мы, не займут наше место. Это надуманный страх. В краткосрочной перспективе нам не о чем беспокоиться.

— Ваша новая книга будет называться "Как починить будущее". Напрашивается вопрос: каким оно, будущее, должно стать после "ремонта"?

— Знаете, я бы хотел жить в мире, в котором каждый знает историю Вейнмарской республики. Это интересный эпизод, который каждого из нас мог бы натолкнуть на определённые полезные выводы.