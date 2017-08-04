Астрономы впервые нашли планету со стратосферой

Астрономы нашли первую экзопланету со стратосферой. Как и в земной атмосфере, в атмосфере планеты из созвездия Корма есть слой газов, который активно поглощает излучение звезды.

Сам этот слой очень горяч, а под ним температура гораздо ниже, пишет Популярная механика.

"О существовании стратосфер у экзопланет до сих пор оставалось только догадываться; некоторые подозрения на этот счёт давали полученные ранее спектры той же WASP-121b, но ясности не было до тех пор, пока астрономы не направили на неё широкоугольную камеру "Хаббла" WFC3", - говорится в публикации.

Направив инфракрасные телескопы на газовый гигант WASP-121b, который вращается вокруг звезды WASP-121, и, прочитав его спектры, астрономы пришли к выводу о том, что у этой далёкой планеты тоже есть стратосфера, причём перепад температур на разных её участках гораздо больше, чем на земле — 2500 градусов. Такой сильный разогрев стратосферы может говорить о том, что на WASP-121b, как и на Земле, есть слой атмосферы, задерживающий часть излучения звезды. На нашей планете эту роль выполняет озон, а на WASP-121b — оксиды ванадия и титана (они же — популярные компоненты солнцезащитных средств).

Повышение температуры с высотой говорит о наличии стратосферы. На Земле оно начинается на высоте 11 км и заканчивается после 50 километров. Внизу, примерно до 25-го километра, температура составляет -56,5°С, а в верхней половине стратосферы Солнце разогревает её до +0,8°С. Такие переходы от горячего к холодному встречаются и в других слоях атмосферы, причём не только земной — то же самое есть на Юпитере.