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Главная » Стиль жизни » Технологии » Tesla поможет строить крупнейшую в мире ветряную электростанцию

Tesla поможет строить крупнейшую в мире ветряную электростанцию

Tesla поможет строить крупнейшую в мире ветряную электростанцию
Фото: energy.gov

 Компания Илона Маска обеспечит комплекс батареями для хранения электроэнергии

05.08.17 448
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Компания Deepwater Wind решила построить огромный ветроэнергетический комплекс Revolution Wind, который планируется расположить в океане на расстоянии 12 км от Мартас-Виньярд (штат Массачусетс, США). Об этом сообщает Рortaltele.

Мощность ветровой станции составит 140 МВт — благодаря этому она сможет снабжать электричеством порядка 80 тысяч частных домов. Роль компании Илона Маска в этом проекте проста — Tesla обеспечит комплекс своими батареями для хранения электроэнергии.

Сейчас проект находится на стадии рассмотрения, но, скорее всего, он будет одобрен, ведь правительство штата недавно запустило масштабную программу по переходу на чистые и возобновляемые источники энергии.

Строительство начнут в кратчайшие сроки после того, как необходимые формальности будут улажены. Запустить станцию собираются уже через пять лет — к 2023 году Deepwater Wind должна уже полностью закончить строительство станции и монтаж ветрогенераторов.

Компания Tesla ранее не поставляла батарей для ветряных электростанций, ограничиваясь солнечными фермами, расположенными в Калифорнии, так что новый проект позволит Маску не только заключить новый контракт и обзавестись очередным крупным партнером, но и позволит специалистам компании получить новый опыт.

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