Исследователи международной группы по изучению темной энергии (DES) опубликовали самую подробную на сегодняшний день карту распределения темной материи в нашей Вселенной. Об этом сообщает ВВС-Украина.

В ходе крупнейшего в истории проекта подобного рода группа ученых исследовала более 26 миллионов галактик.

Составленная ими карта поможет ученым понять, из чего состоит темная материя, и больше узнать о загадочном явлении под названием "темная энергия".

Как утверждает профессор Университетского колледжа Лондона Офер Лахав, который занимает должность председателя консультативного совета DES, карта поможет лучше понять общие принципы функционирования Вселенной.

"Темная энергия и темная материя являются, возможно, одной из главных научных загадок. Это открытие вызвало большой интерес во всем научном мире, потому что оно может перевернуть наши представления о Вселенной. И на самом деле мы до сих пор не знаем, что это такое", – говорит ученый.

Анализ движения звезд и галактик заставляет предположить, что во Вселенной присутствуют невидимые частицы, названные учеными темной материей.

В 1998 году две группы астрономов обнаружили, что расширение Вселенной происходит с постоянным ускорением (постоянная Хаббла), вместо того, чтобы замедляться, как следовало из принятой в то время теории.

Физики предположили, что это ускорение вызвано неким феноменом, который они и назвали темной энергией.

Проведенные с тех пор исследования свидетельствуют, что темная энергия и темная материя составляют 96% Вселенной.

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Эта карта, на которой отражена плотность темной материи в разных галактиках, как надеются ученые, поможет понять природу этого загадочного явления (более теплые цвета обозначают районы концентрации темной материи).